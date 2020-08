Foco de surto da COVID-19, asilo de Unaí tem 104 casos confirmados e 18 mortes

Ao todo, 18 idosos morreram no asilo vítimas da COVID-19 (foto: Reprodução/Google StreetView) Unaí, a 590 km de Belo Horizonte, confirmou, nesta sexta-feira (21), que mais três internos morreram vítimas do novo coronavírus (Sars-Cov-2), na semana passada. Desde o primeiro caso da doença na entidade, foram registrados 104 casos e 18 mortes. O Abrigo Frei Anselmo, em, a 590 km de Belo Horizonte, confirmou, nesta sexta-feira (21), que mais três internos morreram vítimas do novo(Sars-Cov-2), na semana passada. Desde o primeiro caso da doença na entidade, foram registrados 104 casos e 18 mortes.









Ainda segundo o abrigo, até o momento, 78 idosos e 26 funcionários foram contaminados pela COVID-19, mas, destes, 44 moradores e 20 colaboradores já estão curados. Três idosos ainda permanecem internados no Hospital Municipal de Unaí (HMU).





Surto no asilo

De acordo com a primeira nota divulgada pela unidade de acolhimento , o primeiro infectado seria um cuidador que foi acompanhante de uma idosa internada no Hospital Municipal de Unaí. No mesmo quarto, havia uma senhora que testou positivo para a doença dias depois.





A idosa ficou internada no hospital por mais de 10 dias, acompanhada pela assistente. Após ter um contato próximo com a outra mulher infectada, a cuidadora apresentou sintomas gripais e logo foi afastada pela equipe do asilo. Em 29 de junho, ela testou positivo para a doença.





Após essa colaboradora ter se infectado, outros funcionários e idosos tiveram a doença – resultando em um surto de COVID-19 no asilo. Na ocasião, a unidade tinha 100 moradores e 52 funcionários.





Nos dias 16, 17 e 20 de julho, a diretoria da instituição de acolhimento realizou uma testagem nos internos e funcionários ligados ao asilo. O resultado dos exames, que saíram em 25 do mesmo mês, apontou para 82 casos positivos – sendo 65 idosos e 17 funcionários.





De acordo com a diretoria do Abrigo Frei Anselmo, foi criado uma ala de isolamento dentro da instituição para prestar cuidados aos idosos com diagnóstico positivo. Ainda segundo a direção, aqueles que necessitam de internação são encaminhados ao Hospital Municipal.





COVID-19 em Unaí

Unaí registrou, até à tarde dessa quinta-feira (20), 1.710 casos confirmados da doença, sendo que 35 terminaram em morte. Já se recuperaram 1.420 pessoas.





Segundo o boletim epidemiológico da prefeitura, 7.693 pessoas já notificaram a Secretaria Municipal de Saúde sobre a possibilidade de terem contraído a COVID-19.

*Estagiário sob supervisão de Álvaro Duarte