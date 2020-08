Asilo de Unaí confirma mais duas mortes por coronavírus

Evangelina Maria do Nascimento Silva, de 89 anos, e Maria da Conceição, de 63 anos, foram as vítimas da doença (foto: Reprodução /Facebook /Abrigo Frei Anselmo) Abrigo Frei Anselmo, em Unaí, na Região Noroeste de Minas Gerais, a 590 km de Belo Horizonte, confirmou, nesta segunda-feira (10), que mais duas moradoras da entidade morreram vítimas do novo coronavírus (Sars-Cov-2). Desde o início do surto da doença no asilo foram registrados 99 casos positivos e 13 mortes. Os registros ainda não foram atualizados no boletim epidemiológico diário pela prefeitura. , em, na Região Noroeste de Minas Gerais, a 590 km de Belo Horizonte, confirmou, nesta segunda-feira (10), que mais duas moradoras da entidade morreram vítimas do novo(Sars-Cov-2). Desde o início do surto da doença noforam registrados 99e 13. Os registros ainda não foram atualizados no boletim epidemiológico diário pela prefeitura.









Maria da Conceição morreu um dia após completar 63 anos.





Ainda de acordo com o asilo, até o momento 76 idosos e 23 funcionários foram contaminados, mas, destes, 42 moradores e 20 colaboradores já estão curados. Quatro idosos ainda permanecem internados no Hospital Municipal de Unaí (HMU).

Surto

De acordo com a nota divulgada pela unidade de acolhimento, o primeiro infectado seria um cuidador que foi acompanhante de uma idosa internada no Hospital Municipal de Unaí. No mesmo quarto, havia uma senhora que testou positivo para a doença dias depois.





A idosa ficou internada no hospital por mais de 10 dias acompanhada pela assistente. Após ter um contato próximo com a outra mulher infectada, a cuidadora apresentou sintomas gripais e logo foi afastada pela equipe do asilo. Em 29 de junho ela testou positivo para a doença.





Após essa colaboradora ter se infectado, outros funcionários e idosos tiveram a doença – resultando em um surto de COVID-19 no asilo. Na ocasião, a unidade tinha 100 moradores e 52 funcionários.





Nos dias 16, 17 e 20 de julho, a diretoria da instituição de acolhimento realizou uma testagem nos internos e funcionários ligados ao asilo. O resultado dos exames, que saíram em 25 do mesmo mês, apontou para 82 casos positivos – sendo 65 idosos e 17 funcionários.





De acordo com a diretoria do Abrigo Frei Anselmo, foi criada uma ala de isolamento dentro da instituição para prestar cuidados aos idosos com diagnóstico positivo. Ainda segundo a direção, aqueles que necessitam de internação são encaminhados ao Hospital Municipal.

COVID-19 em Unaí

Unaí registrou, até à tarde da última sexta-feira (7), 1.439 casos confirmados da doença, sendo que 20 terminaram em morte. Já se recuperaram 1.099 pessoas.





Segundo o boletim epidemiológico da prefeitura, 5.969 pessoas já notificaram a Secretaria Municipal de Saúde sobre a possibilidade de terem contraído a COVID-19.

*Estagiário sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.