Surto de COVID-19 é registrado em asilo de Itapecerica

A instituição conta com 68 moradores e 31 colaboradores (foto: Divulgação/ Abrigo de Idosos Frederico Corrêa)

Um surto de COVID-19 foi registrado no abrigo de idosos Frederico Corrêa, em Itapecerica, região Centro-Oeste de Minas Gerais. Dos 68 assistidos pela instituição, 24 testaram positivo.



A testagem em massa foi realizada após os testes feitos em um morador e em um colaborar apontarem que eles haviam tido contato com o vírus.

Uma ação de bloqueio sob a supervisão da Secretaria Municipal de Saúde foi realizada após a identificação dos dois primeiros casos. Foram executados todos osdo Ministério da Saúde pertinentes, para evitar a contaminação dos abrigados, que fazem parte do grupo de risco.

Na ação realizada na quinta-feira (20), foram testados todos os colaboradores e abrigados. Dos 30 novos testes realizados nos funcionários, nenhum resultado foi positivo. O único confirmado para a doença está afastado e em isolamento, seguindo as medidas sanitárias.

“Com relação aos abrigados, alguns testaram positivo. No entanto, todos assintomáticos, passando bem, sem nenhuma manifestação grave da doença”, informou a instituição.

Segundo o abrigo, as medidas para tratamento e isolamento desses abrigados já estão sendo tomadas, seguindo os padrões sanitários aplicáveis. Dos idosos testados positivos, 15 estão em isolamento e outros nove são considerados recuperados.

Em nota, a instituição disse que o momento não é “para pânico (...) muito menos para a repercussão de inverdades que só prejudicam o bom andamento da instituição”. Desde o início da pandemia as visitas de quaisquer natureza estão suspensas no abrigo e todas as condutas sanitárias exigidas estão sendo rigorosamente atendidas.

“Infelizmente lutamos contra um inimigo invisível e com um poder de contágio nunca visto. É hora de aumentar os cuidados, de união, de solidariedade e, sobretudo, de oração, para que Deus fortaleça a cada um no seu ofício e leve esperança aos corações tão angustiados com esse mal nunca vivido pela humanidade”, finalizou.

Novas medidas de restrição

O aumento de confirmações deixou as autoridades em saúde em alerta. O último boletim divulgado pela secretaria municipal de Saúde apontam 41 casos do novo coronavírus na cidade. Entretanto, o número ainda não inclui os do abrigo e nem alguns feitos em moradores da cidade. O balanço atualizado deve ser publicado ainda neste sábado (22).

A secretária de saúde Lara Dias classificou a situação atual como “desconfortável”. Com média de 10 novas confirmações por semana, segundo ela, é hora de pisar no freio. “Itapecerica não tem um hospital dentro do município referência para COVID-19, temos que mandar para fora”, explica. Na cidade há cinco leitos de Unidade de Centro Intensivo (UCI).

“O paciente pode ficar entubado até que a vaga saia em um hospital referência, mas a gente entende que não podem ter muitos casos de uma vez. É hora de colocar o pé no freio, por isso que o município soltou novo decreto restringindo”, explica.

Novas limitações de público nos estabelecimentos comerciais foram impostas, assim como o horário de funcionamento variando de acordo com o segmento. O decreto ainda estabelece sistema de escala e revezamento para empresas com mais de 20 funcionários. “Vamos estudar se haverá um outro decreto mais restritivo daqui oito dias ou não”, frisou Lara. A decisão será tomada junto com o Comitê de Enfrentamento ao novo coronavírus.

Itapecerica optou, até o momento, em não aderir ao programa Minas Consciente do governo do Estado. “Não aderiu por um questionamento meu. Ele ia nos colocar na onda amarela e ela restringia academia e não bares. Isso seria um conflito social no município”, esclarece. Com a mudança no protocolo que permite o funcionamento do setor, a cidade irá avaliar a possibilidade de adesão.

Apoio ao abrigo

Segundo a secretaria de saúde, o município tem dado todo o apoio ao asilo. A orientação foi para que todos aqueles identificados com a doença, embora assintomáticos, fiquem em isolamento.

