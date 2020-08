Surto de COVID-19: MP pede que prefeitura de Ouro Preto intervenha em asilo

Lar São Vicente de Paulo em Ouro Preto (foto: Lar São Vicente de Paulo/Divulgação )

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) ajuizou nesta terça-feira (18) uma ação pedindo à Justiça que a prefeitura de Ouro Preto ofereça apoio ao Lar São Vicente de Paulo, que passa por um surto da COVID-19.



Em nota, o presidente da instituição, Geraldo Magela Caetano, informou que o surto já atingiu 35 moradores, resultando em quatro óbitos. Duas dessas mortes aconteceram na última segunda-feira (17).



Entre os funcionários, 20 já foram contaminados, sendo que cinco continuam em isolamento domiciliar.

Após a primeira morte por COVID-19 no Lar São Vicente de Paulo, ocorrida em 26 de julho, a instituição teria procurado a Secretaria de Saúde de Ouro Preto para estabelecer estratégias de controle da proliferação do vírus.

De acordo com o texto da ação do MPMG, o município ainda não ofereceu uma resposta efetiva para a demanda da instituição. Ainda segundo o MPMG, é preciso que “o município disponibilize local reservado ao alojamento de idosos abrigados com suspeita ou efetivamente contaminados pelo novo coronavírus”.

A ação, de autoria do Ministério Público ainda pede que a administração municipal seja obrigada a oferecer Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e itens de higiene para os funcionários do Lar São Vicente de Paulo, além de treinamento para evitar a disseminação do vírus entre os moradores.

O jornal O Estado de Minas procurou a Secretaria de Saúde de Ouro Preto para falar sobre a ação do MPMG, mas, até o fechamento desta reportagem, não obteve resposta.

Possível negligência

Em nota divulgada, o presidente do Lar São Vicente de Paulo afirmou que o primeiro caso de COVID-19 na instituição surgiu no final de julho. Um morador precisou de atendimento médico no dia 9 julho, em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) em Ouro Preto.

Na ocasião, os acompanhantes do paciente teriam indagado o médico que prestou atendimento sobre a necessidade da realização de um teste para a COVID-19. O profissional teria dito que não havia indicação clínica para tal, uma vez que o caso seria de infecção urinária.

O morador da instituição ficou internado na Santa Casa de Misericórdia até o dia 17 de julho, quando recebeu alta e retornou para seu quarto, permanecendo em isolamento. No dia 26 julho, o idoso apresentou piora clínica, falecendo no mesmo dia. Após o óbito, o teste para a COVID-19 foi realizado e o resultado foi positivo.