COVID-19: Monte Verde desenvolve sistema para controlar entrada de turistas

Monte Verde, distrito de Camanducaia, no Sul de Minas, desenvolveu um sistema para monitorar a entrada de turistas na cidade (foto: Divulgação/Prefeitura de Camanducaia) coronavírus. turistas. A tecnologia permite monitorar a quantidade de pessoas no distrito e a lotação de hotéis e pousadas. Aos poucos as cidades conseguem retomar com as atividades que ficaram paralisadas desde o início da pandemia do novo Monte Verde , distrito de Camanducaia, no sul de Minas, está usando um sistema para controlar a entrada de. A tecnologia permite monitorar a quantidade de pessoas no distrito e a lotação de hotéis e pousadas.





Em junho, por meio de um decreto municipal, a prefeitura flexibilizou a reabertura do turismo no município. Os hotéis, pousadas e casas de aluguel estavam autorizados a receber hóspedes com um limite de ocupação em 50%.





E agora, para ter o controle desses visitantes, a prefeitura de Camanducaia, em parceria com a MOVE, criou o “Cadastro Monte Verde Mais Segura”. Segundo a agência, os estabelecimentos de hospedagem devem cadastrar as reservas com algumas informações do turista, como o nome, placa do carro, quantidade de pessoas e as datas de check-in e check-out. Para entrar no distrito, além de medir a temperatura corporal, o visitante tem que informar o CPF para que a vigilância possa checar no sistema.

Forma segura

Segundo a secretária de Turismo de Camanducaia, Carolina Cerrato Tuller, esta é uma forma segura de retomar com as atividades. “A ferramenta nos fornece uma base de dados que nos permite garantir a retomada consciente e responsável do turismo”, explica.





Esse sistema foi criado pela startup “Mymento”, que desenvolve tecnologias para automatizar processos nos destinos turísticos brasileiros. E a presidente da MOVE, Rebecca Wagner, explica como vai ser colocado em prática o funcionamento da nova tecnologia. “Com esse sistema, a prefeitura sabe em tempo real o que está ocorrendo em Monte Verde e auxilia o trabalho das hospedagens. Logo na entrada, já barramos, se necessário, e assim facilitamos o trabalho da vigilância. A ideia é conseguir monitorar a quantidade de pessoas na cidade e a lotação de hotéis e pousadas, que só podem funcionar com até 50% da capacidade total de unidades habitacionais”, disse.

Cidades turísticas

Monte Verde está servindo de modelo para outros destinos turísticos na região, localizados na Serra da Mantiqueira. É o caso de Campos do Jordão, São Tomé das Letras e São José dos Campos.





De acordo com a responsável por desenvolver o sistema, Johannes Noebels, a ferramenta pode ser utilizada em diversos destinos turísticos que precisam voltar com as atividades durante a pandemia.





“O sistema foi inicialmente implementado em Monte Verde com ineditismo, mas pode ser usado em muitas outras cidades brasileiras que dependem do turismo. Essa tecnologia é importante para controlar e centralizar as informações fundamentais para garantir a segurança. Se fossem feitos manualmente, esses cuidados criaram filas enormes na entrada das cidades”, explica.





O sistema é utilizado apenas nos finais de semana, quando o número de pessoas no distrito fica restrito. De segunda a quinta, a entrada de turistas sem hospedagem é liberada.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.