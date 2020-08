Poços de Caldas anuncia volta de turistas e abertura integral do comércio

Prefeitura apresenta Plano Estratégico de Retomada Econômica (foto: Prefeitura de Poços de Caldas)

de Poços de Caldas, no Sul de Minas, apresentou o Plano Estratégico de Retomada Econômica. Oanunciado nessa quarta-feira (12) foi desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico por meio de pesquisas realizadas com empresários e turistas. O plano também engloba o comércio, agronegócio e indústrias.

O projeto, iniciado em junho, passou por etapas como pesquisas, reuniões e aprovação pelo Comitê da COVID-19. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Thiago Mariano, o plano foi elaborado com dados coletados nas pesquisas realizadas junto aos empresários e aos turistas. “Com esses dados, traçamos planos para que as atividades sejam retomadas na cidade", disse.

Entre as ações estabelecidas está a criação de um terminal rodoferroviário para incentivar o transporte de cargas por meio da ferrovia. “Mais de 50 iniciativas vão atingir todos os setores da economia, o comércio, a indústria, o agronegócio e principalmente o nosso turismo. Essa é uma retomada segura e consciente de nossa economia”, completa.

Prefeito anuncia retorno de turistas e abertura integral do comércio (foto: Prefeitura de Poços de Caldas)

O prefeito Sérgio Azevedo aproveitou a presença de representantes domunicipal e anunciou a retomada das atividades do setor de, que começa a valer a partir desta sexta-feira (14). “A decisão sobre a retomada do turismo foi tomada após reunião on-line com ode estado da Saúde. Essa retomada vai acontecer de forma gradual. Os hotéis vão poder usar 40% de sua capacidade”, explica prefeito.

De acordo com o prefeito, todo turista que chegar à cidade vai passar por uma barreira sanitária. “Os turistas que apresentarem algum sintoma suspeito para COVID-19 serão orientados a procurar o Hospital de Campanha. A mesma orientação foi repassada aos hoteleiros, caso algum hóspede apresente sintomas. Nas barreiras, o turista receberá um folder explicando todo o protocolo implantado na cidade e quais são as regras que deverá seguir para que seu passeio possa ser feito com toda a segurança”, completa.

Segundo a prefeitura, neste primeiro momento, vans e ônibus de excursões ainda não estão liberados. “O setor se uniu como nunca tinha visto antes. Foi um trabalho feito em conjunto para que a cidade pudesse flexibilizar o setor turístico “, afirma.

Entrada ainda proibida

Mesmo com a liberação dos turistas, os pontos turísticos vão permanecer fechados. Mas os bares e restaurantes terão horário livre de funcionamento, assim como o comércio de modo geral. “A gente precisa deixar claro que a pandemia continua. E cada um tem que ter a responsabilidade dos protocolos sanitários, sejam comerciantes ou clientes. Temos que fazer nossa parte. Se não, há risco de a gente ter que voltar para o fim da fila”, explica Carlos Henrique Diniz Cobra, presidente da Associação Comercial da cidade (Acia).

Poços de Caldas tem pouco mais de 160 mil habitantes e está na onda amarela do Programa Minas Consciente. De acordo com o último boletim municipal divulgado, a cidade soma 543 casos confirmados de COVID-19 e 17 mortes em decorrência a doença.