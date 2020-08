Governo diz não ter sido notificado pela China sobre COVID-19 em frango do Brasil

Cidade no sul da China disse que teste feito frango congelado importado do Brasil apontou presença do coronavírus (foto: Rodrigo Fonseca/AFP)

O Ministério da Agricultura (Mapa) informou que "até o momento não foipelas" sobre a suposta detecção de traços deem lote de asas debrasileiro importado pelo país.Ao Broadcast Agro (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), disse que ainda na noite da quarta-feira, 12, após notícia veiculada na imprensa da província chinesa, acionou o adido agrícola em Pequim, "quea Administração Geral de Aduanas da China (GACC) buscando asqueas circunstâncias da". O GAAC é o órgão do governo chinês responsável pela habilitação de estabelecimentos exportadores e que também realiza o controle de mercadorias na aduana.Na madrugada desta quinta-feira, 13, o governo da cidade de, no sul da, disse que teste feito em uma amostra dede frango congeladadoapontou presença da COVID-19.Segundo a administração local, afoi feita após uma pequena amostra da superfície ser retirada do lote e testada por centros locais de controle de doenças.De acordo com o comunicado, por meio do número do lote identificou-se como sendo da, deNo comunicado, o Ministério da Agricultura destacou que outrasdo mesmo lote foram coletadas,e os resultados foram negativos, segundo informações do governo de Shenzhen, e que as pessoas que manusearam o material também testaram negativo para COVID-19."O Mapa ressalta que, segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO) e a Organização Mundial da Saúde (OMS), não háde transmissão do vírus da COVID-19 a partir de alimentos ou embalagens de alimentos congelados", afirmou o Ministério.A pasta disse, ainda, que "reitera ados produtos produzidos nos estabelecimentos" sob o Serviço de Inspeção Federal (SIF) - sistema dede frigoríficos. "Visto que obedecem apara garantir a saúde pública", destaca a nota.De acordo com fontes ouvidas pelo Broadcast Agro, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, não vai se pronunciar sobre o assunto.Até o fechamento deste texto, a reportagem não havia obtido um posicionamento da empresa citada.