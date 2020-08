COVID-19: Poços de Caldas flexibiliza atividades esportivas e ao ar livre

Poços de Caldas flexibiliza atividades esportivas e ao ar livre (foto: Prefeitura de Poços de Caldas/Divulgação )

A Prefeitura de, no Sul de Minas, divulgou nesta quinta-feira (27) o edital com as regras daparcial dascoletivas e aeróbicas ao ar livre. De acordo com a prefeitura, avai acontecer a partir do dia 1º de setembro, desde que a cidade continue enquadrada na ondado programa Minas Consciente.

Parque Municipal Antônio Molinari segue fechado (foto: Prefeitura de Poços de Caldas/Divulgação )

Segundo o edital, a prática deem espaçosou ao ar livre vai ser liberada, mas o Parque Municipal Antônio Molinari segue fechado. “A reabertura dele só será permitida quando Poços de Caldas estiver na Onda Verde”, diz a nota da prefeitura.

O edital tem restrições para a natação e a hidroginástica, que só vão ser permitidas como prática de esporte. “A utilização de piscinas em clubes e afins, com a finalidade de lazer, fica vedada nesse primeiro momento. As piscinas devem ser utilizadas com uma pessoa por raia e em raias intercaladas, a fim de permitir o distanciamento entre as pessoas”, completa.

De acordo com a prefeitura, nesse primeiro momento, deve-se priorizar atividades que não exijam contato físico direto com outros alunos. “Com isso, fica vedada a presença de clientes/atletas, reservas ou acompanhantes”, disse.

Para que essa flexibilização aconteça, as empresas vão precisar de fazer adaptações temporárias necessárias para atender ao protocolo de combate ao novo coronavírus. “A higienização do local, a oferta de álcool em gel para higienização das mãos, bem como o distanciamento seguro e a aferição de temperatura, são imprescindíveis”, afirma.

Além disso, os espaços fechados vão precisar desativar os guarda-volumes, sala de espera, áreas de convivência, espaço kids, bebedouros, brinquedotecas, áreas gourmet e vestiários. “Só vai ser permitido utilização individual dos sanitários e lavatórios. Além disso, equipamentos que registram a digital do cliente, como catracas eletrônicas, devem ser desativados”, ressalta.

O Comitê Extraordinário COVID- 19 de Poços de Caldas também orienta que idosos e pessoas de risco não frequentem ou participem das aulas e a entrada de menores de 12 anos está proibida. “Responsáveis vão fazer a fiscalização regular dos estabelecimentos, sendo de responsabilidade exclusiva da empresa a garantia da saúde e segurança dos colaboradores e clientes”, alerta.

Ainda segundo o edital, o estabelecimento que descumprir as regras poder ser multado e sofrer interdição do local.





