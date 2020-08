COVID-19: Contagem libera atividades físicas ao ar livre e em locais fechados

Atividades ao ar livre estão autorizadas desde que mantidas as distâncias protocolares para impedir a transmissão do coronavírus

Academias, clubes, centros de ginásticas e atividades ao ar livre estão autorizadas em Contagem. A prefeitura publicou um decreto na tarde desta quinta-feira (27) em que regulamenta o retorno dessas atividades, que estavam proibidas desde março, no início da pandemia provocada pela COVID-19.

Segundo o Decreto 1.781, estão liberados clubes de serviço e de lazer; academias, centros de ginástica, estúdios e estabelecimentos de condicionamento físico; campos de futebol e quadras poliesportivas; pistas de skate, academias populares, parques públicos, além de praças e outros locais para a prática de atividades de esporte e lazer, coletivas ou individuais, que gerem aglomeração de pessoas.

No entanto, a normativa também estabelece uma série de diretrizes para que o retorno dessas atividades não aumente a contaminação pelo novoPara as atividades físicas e desportivas será preciso respeitar um espaço de 10 metros quadrados por pessoa, atender aos clientes com horários agendados, conferir ados frequentadores na entrada dos estabelecimentos, não autorizando o acesso de pessoas com temperatura acima de 37,5ºC, manter equipamentos a uma distância mínima de dois metros e, no caso de equipamentos de exercícios aeróbicos, a distância sobe para três metros.