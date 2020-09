Turistas lotaram cidades históricas e Serra do Cipó durante feriado

Cachoeiras da Serra do Cipó ficaram lotadas (foto: Reprodução/Redes Sociais)



O fim de semana colado no feriado da Independência lotou cidades históricas de Minas Gerais. Pousadas, restaurantes e ladeiras de Ouro Preto, na Região Central do estado e São João del-Rei, no Campo das Vertentes, teve grande movimento de turistas de todo o país. O cenário foi o mesmo em Santana do Riacho, cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte que abriga a Serra do Cipó e Lapinha da Serra, atração com cachoeiras que aliviam o tempo quente.





novo coronavírus com altos números de casos e óbitos. Segundo a Secretaria de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), são 236.012 casos confirmados e 5.851 mortes pela COVID-19. Somente nas últimas 24 horas, foram confirmados 1.208 diagnósticos positivos para a doença e 14 óbitos.



Durante o feriado da Independência do Brasil, Maria Fumaça saiu de Tiradentes em direção a São João del-Rei com turistas sem máscaras.



Crédito: reprodução/redes sociais. pic.twitter.com/NlUyowr93K — Estado de Minas (@em_com) September 7, 2020

O que preocupa a realização dessas atividades, no entanto, é o fato de Minas Gerais enfrentar a pandemia docom altos números de casos e óbitos. Segundo a Secretaria de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), são 236.012 casos confirmados e 5.851 mortes pela COVID-19. Somente nas últimas 24 horas, foram confirmados 1.208 diagnósticos positivos para a doença e 14 óbitos.









Stéphanie conta que muitos moradores enxergam a flexibilização do isolamento social na cidade como um risco para a propagação do novo coronavírus. “Infelizmente virou um caos. Não tem jeito de ter uma flexibilização dessa porque não tem fiscalização. Infelizmente a maioria das pessoas que vem pra cá nao tem respeito, não usam máscara. A gente não viu nenhum fiscal nas ruas esse fim de semana”, denuncia. Ela e outros moradores pedem que a prefeitura reforce com faixas e/ou carros de som o pedido de conscientização quanto ao uso de máscara e outras medidas de higiene.





Ouro Preto

Em Ouro Preto, o volume de turistas também foi alto. “Graças a Deus foi muito boa a ocupação de hóspedes. De 17 apartamentos, podemos dizer que 12 a 14 ficaram ocupados”, conta Jeferson Bispo, gerente da Pousada Ouro Preto. Segundo ele, muitos cuidados tiveram que ser tomados para essa retomada, como a separação das mesas de café da manhã, inclusão de álcool em gel por todos os cômodos e uso de máscara.





Apesar de ter recebido turistas de cidades fora do estado, como Curitiba, Brasília e Rio de Janeiro, ele diz que o movimento foi menor em relação aos anos anteriores. “Foi bem abaixo por causa da pandemia, mas ficamos seis meses sem trabalhar direito. Tivemos que fazer redução de funcionários. Agora precisa voltar tudo: museus e igrejas. Porque muitos não vem porque ainda tem muita coisa fechada”, disse.





São João del-Rei