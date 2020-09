BH segue sendo a cidade com mais casos confirmados de COVID-19 em Minas (foto: Josué Damacena/Fiocruz) Minas Gerais viu o número de casos confirmados do novo coronavírus no território crescer em 1.208 de domingo para esta segunda-feira, segundo dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). No mesmo informe, o governo constatou 14 novas mortes pela COVID-19, o que fez Minas chegar a 5.851 óbitos pela doença. viu o número deno território crescer emde domingo para esta segunda-feira, segundo dados divulgados pela). No mesmo informe, o governo constatoupela, o que fez Minas chegar apela doença.









A SES também divulgou como foi o acompanhamento dos pacientes confirmados. Segundo o documento, 24.170 precisaram ser internados em hospitais e centros médicos, enquanto 211.842 apenas cumpriram o isolamento domiciliar.





A cidade com o maior número de casos de COVID-19 no estado segue sendo Belo Horizonte, capital mineira. A SES informa que BH já registrou 34.706 casos da doença, com 1.073 mortes.