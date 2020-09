Vídeo mostra aglomeração de pessoas em lanchas em Capitólio, Sul de Minas

Ainda em Minas, em Capitólio, vídeo mostra aglomeração de pessoas em lanchas. Houve fila de carros para entrar na cidade localizada no Sul do estado.



A cidade de Capitólio, no Sul de Minas Gerais, se tornou um dos principais pontos turísticos do estado por conta de suas cachoeiras e rios. Neste fim de semana, no entanto, uma multidão de turistas tomou conta do município para aproveitar o feriado prolongado.

De acordo com a proprietária de uma confeitaria na cidade, esse foi o primeiro feriado em que houve grande atividade turística desde a pandemia.

Ela ressalta que houve fiscalização sanitária por parte da prefeitura, com aferição da temperatura corporal, mas até moradores de Capitólio precisaram aguardar na fila por até uma hora para conseguir entrar na cidade, sobretudo na sexta-feira (4).

"Foi bem preocupante mesmo, até porque a nossa cidade não tem sistema de saúde para isso. O pessoal teve que trabalhar porque não teve escolha. São meses fechados e sem entrar dinheiro. É um milagre termos tão poucos casos", conta a empresária.

Ela afirma que só trabalhou nesta segunda (7) com entregas, mas confessa que a demanda existia. "Não abri hoje (segunda) porque recebi uma visita em casa. Ontem (domingo), trabalhei o dia inteiro", conta.

Ainda segundo a confeiteira, o self-service continua proibido nas pousadas, mas houve registro de estabelecimentos que adotaram o sistema para servir comida.

Pelas redes sociais, vídeos mostram a aglomeração de pessoas em lanchas, uma das atividades mais requisitadas de Capitólio.

Pelo Instagram, a prefeitura local informou as regras para a flexibilização da atividade comercial no município. No post, o Executivo municipal alerta para a necessidade do uso da máscara, higienização das mãos e reservas com antecedência, além da não aglomeração.

Um guia da prefeitura também limita o tráfego de embarcações a 70% de suas capacidades, o mesmo vale para os passeios com 4x4, com uso de máscara.

Conforme o último boletim epidemiológico da Prefeitura de Capitólio, 42 casos de COVID-19 foram confirmados na cidade. Três mortes foram computadas.