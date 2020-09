Prefeito é suspeito de atropelar ciclista no Sul de Minas e fugir sem prestar socorro

Magson Gomes/ Portal Terra do Mandu

Veículo particular do prefeito ficou com a lateral danificada e pneu estourado (foto: Polícia Rodoviária Federal/Divilgação)

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, foi apurado que o ciclista transitava pelo acostamento quando foi atingido por um Ford Fusion, que seguia no mesmo sentido. A PRF informou que o veículo está licenciado em nome do prefeito de Senador José Bento, Fernando César Fernandes. O carro ficou danificado na lateral e teve o pneu estourado.





O OUTRO LADO

Nossa reportagem tentou falar com o prefeito Fernando César Fernandes, mas, até o momento, ele não atendeu nossas ligações. Também não conseguimos falar na prefeitura de Senador José Bento, na procura pelo dono do veículo envolvido no atropelamento.

Um, de 22 anos, está em estado grave depois de serpor um carro, na BR-459, em Congonhal, no, na tarde desta quarta-feira (9). O homem foi levado para o Hospital das Clínicas Samuel Libânio, em Pouso Alegre, e deverá passar por novas cirurgias, após a retirada do baço.