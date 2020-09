Saiba como vai funcionar o comércio de Betim e Ibirité no feriadão de 7 de setembro

Fim de semana prolongado terá bares e restaurantes abertos em Betim (foto: Émile Patrício/Especial para o EM)

Com as cidades adotando protocolos de segurança por causa da pandemia da COVID-19 e a chegada de um fim de semana prolongado – o feriado de 7 de setembro será na segunda-feira –, saiba como está a flexibilização do comércio nem Betim e Ibirité, situadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).

Betim está classificada na onda amarela do Programa Minas Consciente do governo do estado. Com isso, o comércio não essencial está autorizado a funcionar de segunda a segunda, das 10h às 20h.



se encaixam nesse protocolo, porém com restrições para não haver aglomerações. Todas as medidas de biossegurança continuam sendo exigidas.



Vale pontuar que ainda permanecem impedidas atividades como recreação e lazer, eventos, manifestações, eventos artísticos, eventos esportivos e cinema, por exemplo.



Segundo a prefeitura, o comércio de Betim não irá funcionar no feriado.

O boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta sexta-feira (4) aponta que Betim acumula 4.892 casos da COVID-19, sendo 4.577 já recuperados e 181 mortes pela doença.

Cidade Vizinha

Vizinha à Betim, Ibirité, também se encontra na onda amarela do Minas Consciente, e terá bares e restaurantes funcionando com o consumo local neste feriadão, porém desde que não haja aglomeração.

Por nota, a Prefeitura de Ibirité, diz que o comitê de enfrentamento à COVID-19 vai continuar tomando todas as medidas para evitar o avanço da doença. E promete fiscalizar os estabelecimentos.



“Neste feriado prolongado, a secretaria de Saúde, em conjunto com a Vigilância Sanitária, vai intensificar as fiscalizações. Estamos orientando todos os estabelecimentos a cumprirem os critérios de funcionamento que são: aferição de temperatura e álcool 70% para a higienização das mãos na entrada; limite de clientes dentro do ambiente de acordo com o tamanho do estabelecimento; distanciamento social; uso obrigatório de máscaras enquanto não estiver consumindo; máximo de quatro pessoas por mesa; espaçamento de dois metros entre as mesas e higienização das mesas após o uso”, explica.



A prefeitura ainda orienta que os cidadãos deem preferência aos serviços de delivery ou de retirada no local.

As equipes de fiscalização atuam de segunda à sexta-feira, mas nos finais de semana há o plantão, com o suporte da Polícia Militar. Denúncias podem ser feitas, nos finais de semana e feriado, pelo telefone (31) 99392-7021.

Os números do novo coronavírus em Ibirité seguem em crescimento. Até esta sexta-feira (4), o boletim epidemiológico divulgado pela secretaria municipal aponta 1.540 casos acumulados, sendo 935 recuperados e 56 mortes.

