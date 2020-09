Feriadão: 'Primeiro, a saúde e a vida', diz prefeito de Boa Esperança

Boa Esperança fecha para turistas neste feriado (foto: Tribuna Esperancense/Divulgação)

A Prefeitura dea, no Sul de Minas, decidiua entrada dena cidade durante feriado nacional de 7 de setembro. Os pontostambém seguemcomo forma de prevenção ao novo coronavírus.

De acordo com a prefeitura, a cidade soma 99 casos dee 8 óbitos confirmados. A medida foi tomada após ode casos do novo. “E nos últimos 15 dias, a cidade registrou 19 casos. Sendo que ficamos 45 dias estáveis. Percebemos que o dia dos pais contribuiu para esse aumento”, afirma Hideraldo Henrique Silva (PMDB), prefeito.

Trevos e entradas foram fechados com manilhas (foto: Tribuna Esperancense/Divulgação)

Asforam colocadas nas duasprincipais. Os outros trevos e entradas estão fechados com. “Até terça-feira (7) só vão poder entrar os veículos com placas da cidade. Quem possui a placa do Mercosul deve apresentar a documentação. O mesmo vai acontecer para moradores que possuem placas de outros municípios”, diz.

Ainda segundo a prefeitura, ônibus de excursões estão proibidos. As praças e quadras também estão isoladas para evitar aglomeração. “Nós recebemos em torno de 2 mil visitantes nos fins de semana. Primeiro, a saúde e a vida. Depois o comércio”, finaliza.