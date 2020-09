Bares e restaurantes de Lagoa Santa poderão vender bebidas alcoólicas

Orla da Lagoa Central, local que concentra vários bares e restaurantes da cidade (foto: Divulgação/Prefeitura de Lagoa Santa)

Foi um alívio para a empresária e dona de um 'pub' na cidade de Lagoa Santa ver o novo decreto municipal. Após seis meses com o bar praticamente fechado, Lili Karambas vê com esperança as novas normas na cidade. Os bares e restaurantes de Lagoa Santa poderão, a partir desta sexta feira, vender bebidas alcoólicas até as 23h.



O decreto assinado pela prefeitura de Lagoa Santa mantém as medidas de prevenção adotadas anteriormente, como a obrigatoriedade de tapete pedilúvio na entrada de todos os estabelecimentos e o uso obrigatório de máscaras, além de acrescentar novas medidas de segurança. Haverá em todas as mesas dos bares e restaurantes álcool em gel 70% e todos os clientes terão a temperatura aferida ao chegar ao estabelecimento.







A estrutura dos bares e restaurantes também terá que ser adaptada para atender o distanciamento social, com 2 metros entres as mesas, acomodar no máximo seis clientes em cada mesa, não permitir que clientes fiquem em pé, higienizar as mesas sempre que houver a troca de clientes, priorizar os ambientes externos e ventilados e priorizar o atendimento mediante reservas para evitar aglomeração na porta.



Já atenta aos protocolos de higienização anteriores, a empresária antecipou algumas medidas criando o cardápio virtual em que os próprios clientes poderão fazer o pedido pelo celular e espalhou cartazes no estabelecimento orientando-os sobre as medidas de higiene e distanciamento.

De acordo com o secretário de Saúde de Lagoa Santa, Gilson Urbano, o novo decreto só foi permitido porque os indicadores positivos da cidade atestam o município de Minas Gerais com o menor número de casos notificados positivos nos últimos dias. “Foi feita uma reunião entre a Secretaria Municipal de Saúde e os proprietários de bares e restaurantes e foram definidos os protocolos sendo que os proprietários assinarão um termo de responsabilidade com as novas regras colocadas pelo comitê de enfrentamento à COVID-19”.

Shows

No novo decreto, serão permitidas músicas ao vivo e os estabelecimentos deverão priorizar a apresentação individual de músicos ou de duplas, devendo existir um distanciamento mínimo entre os artistas e as mesas, de quatro metros, não sendo permitido que os clientes permaneçam de pé.

Com as novas medidas de distanciamento, o bar agora tem espaço para atender no máximo 100 pessoas; antes eram 250 (foto: Divulgação/Karambas)

Para a empresária, a classe artística que trabalhava com ela antes da pandemia foi a que mais sofreu. A área externa do bar tem um palco, que ficou sem apresentações durantes esses quase seis meses. “Agora, vamos recativar nossos clientes para que voltem com todas essas novas normas e se sentindo seguros.”

