PBH anuncia reabertura de academias e confirma regras para funcionamento de bares e restaurantes

(foto: Glaydston Rodrigues/EM/D.A Press) Prefeitura de Belo Horizonte anunciou, na manhã desta quinta-feira (27), que a reabertura das academias, centros de treinamento e clínicas de estética será autorizada na capital a partir de segunda (31). A flexibilização também avançou para os bares e restaurantes da cidade, que poderão funcionar em horário ampliado, com venda de bebidas alcoólicas em horários específicos, a partir de 4 de setembro. anunciou, na manhã desta quinta-feira (27), que a reabertura das, centros de treinamento eserá autorizada na capital a partir de segunda (31). A flexibilização também avançou para osda cidade, que poderão funcionar em horário ampliado, com venda de bebidas alcoólicas em horários específicos, a partir de 4 de setembro.





A flexibilização se estende, também, ao dia 11 (sexta) do mesmo mês. O mesmo vale para os fins de semana dos dias 5 e 6 e 12 e 13, porém com extensão do horário: das 11h às 22h. Nos dias de semana (com exceção da sexta-feira), a proibição da venda de bebidas alcoólicas continua, assim como o horário de expediente para os estabelecimentos, das 11h às 15h.





Já na quinta-feira (20), Kalil atendeu a um pedido de entidades ligadas aos lojistas da capital e estendeu a quantidade de dias permitidos para o funcionamento do comércio, entre segunda e sexta . Nessa etapa, umas das novidades da flexibilização foi a permissão para a reabertura dos restaurantes para almoço, sem consumo de bebida alcoólica nos locais.





No boletim epidemiológico e assistencial divulgado nesta quarta, a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria se manteve abaixo dos 50% – agora em 48,3% –, o estágio mais seguro da escala de risco. No boletim epidemiológico e assistencial divulgado nesta quarta, a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria se manteve abaixo dos 50% – agora em 48,3% –, o estágio mais seguro da escala de risco.





O mesmo parâmetro se estende à velocidade de transmissão do novo coronavírus na cidade: 0,95 novo infectado por cada diagnóstico computado.





O único obstáculo continua sendo o índice de uso das unidades de terapia intensiva. Com taxa de 53,6%, o indicador permanece em estado de alerta, a escala amarela. Na comparação entre os dois últimos levantamentos, contudo, houve diminuição de aproximadamente um ponto percentual.





Por outro lado, Belo Horizonte registrou 21 mortes por COVID-19 nas últimas 24 horas, com salto de 892 para 913 óbitos pela doença no período. Esse é o maior saldo de vidas perdidas computado nesta semana.