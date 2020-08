Kalil, Abrasel e Justiça se reúnem em busca de acordo nesta quarta

Entrega em domicílio é alternativa encontrada por muitos estabelecimentos, mesmo aqueles sem experiência em delivery (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O prefeito Alexandre Kalil (PSD); o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Lemes; e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Minas Gerais (Abrasel-MG) se reúnem na noite desta quarta-feira (26) em busca de acordo para a flexibilização do setor em meio à pandemia da COVID-19.

O encontro não tem prazo para terminar, segundo fontes. A tentativa é costurar um diálogo após a guerra judicial alimentada pela Abrasel contra a prefeitura nas últimas semanas para permitir o expediente dos bares e restaurantes.

A última polêmica gira em torno de um mandado de segurança concedido pela Justiça em favor do retorno do funcionamento.

Para a PBH, no entanto, a decisão não permite a liberação total dos estabelecimentos, uma vez que já houve recurso interposto anteriormente pela Procuradoria-Geral do Município no TJMG. Isso aconteceu quando o Executivo municipal derrubou outra decisão a favor da Abrasel, essa em julho, do mesmo juiz.

Com os indicadores (taxas de ocupação dos leitos de UTI e de enfermaria e velocidade de transmissão do novo coronavírus) em quedas consecutivas na cidade, a prefeituramarcou uma coletiva para as 10h30 desta quinta (27).

Há expectativa de que haja uma nova flexibilização do comércio na cidade. Contudo, não é possível assegurar que a reabertura será ampliada.