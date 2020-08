Samu homenageia médico morto pela COVID-19 com carreata no Norte de Minas

Ambulâncias do Samu fizeram o cortejo pelas ruas de Montes Claros e foram até o cemitério Parque dos Montes Claros (foto: Samu Macro Norte/Divulgação)

Nesta sexta-feira (14), uma carreata de ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) chamou a atenção nas ruas e avenidas de Montes Claros, no Norte de Minas.

A carreata foi uma homenagem dos servidores do Samu ao médico Francisco Honorato Souza Lino, de 43 anos, que atuava no serviço móvel e morreu na quinta-feira (13), vítima do coronavírus (COVID-19).

Por meio de nota, o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência do Norte de Minas (Cisrun/Samu Macro Norte) lamentou a morte do médico e lembrou que ele “esteve na linha de frente, prestando socorro a várias pessoas acometidas pela doença que, por ironia do destino, acabou por ceifar sua própria vida, a COVID-19”.

Ainda na nota, a coordenação regional do Samu ressalta que o médico teve uma “atuação brilhante” no socorro às vítimas em casos de repercussão nacional, como o incêndio da antiga “Creche Gente Inocente”, em Janaúba, na mesma região, ocorrido em 5 de outubro de 2017, “momento em que levou esperança a crianças que ainda tinham um belo futuro pela frente”.

A tragédia na unidade de ensino infantil deixou 14 pessoas mortas – entre elas 10 crianças e a professora Helley de Abreu Silva Batista, que dá nome uma nova creche construída no local. Mais de 50 pessoas ficaram feridas no incêndio, provocado pelo vigia Damião Soares dos Santos, que também morreu.

Em outro momento, recordam servidores do Samu Macro Norte, Francisco Horonato salvou um homem de 39 anos que sofreu parada respiratória em um shopping de Montes Claros. Quando a equipe chegou ao local, a vítima já estava sem pulso e foi reanimada pelos socorristas. Honorato realizou, ali mesmo, a intubação do paciente. “Graças à intervenção precisa do médico, hoje a vítima leva uma vida normal ao lado da família”, destaca o Samu.

Na carreata nesta sexta-feira, as ambulâncias do serviço de atendimento móvel percorreram várias ruas e avenidas da cidade de Montes Claros com um laço negro, simbolizando o luto pela perda do companheiro. O cortejo seguiu até o Cemitério Parque dos Montes, onde o corpo do médico foi sepultado.

Contaminaçao de profissionais da saúde

Em entrevista ao Estado de Minas, nessa terça-feira (11), a secretária municipal de Saúde de Montes Claros, Dulce Pimenta, informou que, embora a COVID-19 “caminhe para o pico” na cidade, uma preocupação no município é a quantidade de profissionais da saúde contaminados com a doença.

Ela declarou que 10% dos profissionais da saúde da cidade testaram positivo para o coronavírus –inclusive ela própria foi diagnosticada nessa segunda-feira (10) –, o que corresponde a quase 300 trabalhadores do setor. A secretária está em isolamento domiciliar, sendo que continua a frente das ações de enfrentamento da pandemia na cidade.