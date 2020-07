Montes Claros reduz horário de funcionamento de bares e restaurantes

Prefeitura de Montes Claros restringe o funcionamento de bares e parques por causa do avanço da doença (foto: Fábio Marçal/divulgação) Prefeitura de Montes Claros, no Norte de Minas, decidiu restringir o horário de funcionamento de bares e restaurantes e reduzir a quantidade permitida de pessoas em encontros na tentativa de frear o avanço do novo coronavírus. O tempo de abertura dos parques do município também foi reduzido. , decidiu restringir oe reduzir a quantidade permitida de pessoas em encontros na tentativa de frear o avanço do novo. O tempo de abertura dos parques do município também foi reduzido.





De acordo com o decreto, o endurecimento das medidas foi feito “considerando que os avanços na disseminação dos casos da COVID-19 exigem, por parte do Poder Público Municipal, a adoção de providências para evitar o descontrole da situação epidemiológica”.





Até esta sexta-feira (17), de acordo com boletim da Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados 674 casos da COVID-19 na cidade (409,34 mil habitantes), com a confirmação de nove mortes causadas pela doença – 343 pacientes se recuperaram.





Os hospitais locais contam com 26 pacientes com coronavírus internados em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), dos quais sete de outras cidades do Norte do estado.



Em leitos clínicos (de enfermaria) há 35 pacientes com a COVID-19, sendo que tres deles são moradores de outros municípios da região.





Conforme decreto assinado pelo prefeito de Montes Claros, Humberto Souto (Cidadania), os bares, restaurantes e lojas de conveniência da cidade podem funcionar das 8h às 20h. A exceção é para os estabelecimentos situados às margens de rodovias, para não prejudicar o atendimento aos trabalhadores do transporte.





Desde a implantação da quarta etapa da flexibilização da economia local – do chamado “Plano Avança Moc, com responsabilidade”, os bares e restaurantes vinham funcionando das 8h às 22h de domingo a quinta-feira, e das 8h às 23h às sextas e sábados.





Ainda conforme o decreto municipal (número 4.074) os parques municipais poderão funcionar das 8h às 18h.



Reuniões limitadas a cinco pessoas





Em relação aos encontros de pessoas, a restrição foi maior. De acordo com a decisão do chefe do Executivo municipal, está “proibida” a realização de reuniões particulares na cidade com mais de cinco pessoas. Ate então, estavam autorizadas reuniões no município com até 25 participantes.