Montes Claros confirma morte de bebê de 7 meses por COVID-19

Hospital Universitário Clemente de Faria (HUCF), vinculado à Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) (foto: Cote Alvarenga/Agência Minas) A Prefeitura de Montes Claros, no Norte de Minas, informou que o bebê de 7 meses que morreu na quinta-feira (16), após dar entrada em hospital da cidade , estava com COVID-19.









De acordo com o setor de epidemiologia da Prefeitura de Montes Claros, o material para análise foi coletado no dia da morte do paciente. A criança havia sido levada para o Hospital Universitário Clemente de Faria (HUCF), vinculado à Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes).



Por meio de nota, o hospital informou que, na segunda -feira (13), a criança foi atendida no pronto-socorro da unidade, com sintomas gripais e vômitos. Mas, como "nao houve critérios" indicativos para internação, após a medicação, a mãe foi orientada a retornar ao pronto-atendimento em caso de piora do quadro.





Segundo o HUCF, na madrugada de quinta-feira (16), a mãe retornou com a criança

ao pronto-socorro. No entanto, o paciente não apresentava os sinais vitais, em consequência de uma parada cardiorrespiratória (PCR), o que foi constatado pela equipe plantonista. Mesmo assim, todas as medidas de reanimação foram tomadas, não faltando em momento algum assistência à criança, esclarece o hospital.

Números da COVID-19 na cidade

Com a morte da criança, o número de óbitos por COVID -19 subiu para 11 no municipio do Norte de Minas. A cidade tem 734 casos de contaminação pelo novo coronavírus e 355 pessoas se curaram da doença, de acordo com o ultimo boletim da Secretaria Municipal de Saúde, divulgado sabado (18).





Ainda de acordo com a pasta municipal, Montes Claros tem, atualmente, uma taxa de ocupação de leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) de 76%, enquanto o índice de ocupação de leitos clínicos (em enfermarias) é de 50%.





Nos hospitais locais, existem 65 pacientes internados com a COVID -19, dos quais 11 sao de outras cidades do Norte de Minas.