Coronavírus: Morte de bebê de sete meses é investigada em Montes Claros

O bebê, do sexo masculino, morreu na madrugada desta quinta-feira (16), ao dar entrada no Hospital Universitário Clemente de Faria (HUCF), vinculado à Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes). A família da criança mora em um bairro da zona Norte da cidade.





De acordo com a setor de Epidemiologia da Prefeitura de Montes Claros informou que foi coletado para exame de RT-PCR, para verificar se a causa do óbito foi o coronavirus. O resultado deve sair dentro de sete dias.





Por meio de nota, a assessoria do Hospital Universitário Clemente de Faria informou que a criança deu entrada no seu pronto socorro às 5h47min desta quinta-feira, já sem os sinais vitais, em conseqüência de uma parada cardiorespiratória, constatada pela equipe plantonista. Mesmo assim, os médicos tentaram reanimá-la, sem sucesso.





A unidade hospitalar sustenta que foi garantida toda assistência ao bebê. De acordo com o HUCF, a mãe do garoto esteve no pronto-socorro do hospital pela primeira vez na segunda-feira (13) e que, na ocasião, a criança apresentou síndrome gripal e vômitos leves.



“ Não havendo critérios para internação, a mãe foi orientada quanto à medicação e ao retorno ao hospital, caso o filho apresentasse piora dos sintomas”, informou o hospital.

Números

De acordo com o boletim da Secretaria de Saúde do Município desta quinta-feira (16), Montes Claros (409,34 mil habitantes) conta com 633 casos confirmados do coronavírus e nove mortes causadas pela doença. 139 pacientes já se recuperaram.





Ainda conforme a Secretaria Municipal de Saúde, a cidade conta com 31 pacientes com a COVID-19 internados em leitos de Unidade Terapia Intensiva (UTI) dos quais 11 são de outros municípios da região. O município tem 51 pessoas internadas com o coronavirus em leitos clínicos (enfermaria),dos quais 25 são procedentes de outras cidades do Norte de Minas.