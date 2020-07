Coronavírus: Justiça mantém afastamento de parte de agentes de combate a endemias

A autorização do afastamento por autodeclaração foi mantida apenas em relação às mulheres lactantes (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)

Entenda como ficou

Foi mantida aque determina odas atividades presenciais dose dosdo município de Belo Horizonte, enquadrados nopara a COVID-19, assim como das. A decisão foi tomada por julgadores da Primeira Seção de Dissídios Individuais do TRT-MG, em sessão ordinária virtual.Em primeira instância, a Justiça acolheu o pedido dopara, em decisão liminar, determinar que os agentes fossem imediatamente afastados de suas atividades presenciais - mediante autodeclaração de estarem enquadrados nessas categorias e sem necessidade de atestado médico.Os servidores responsáveis pelo cuidado de pessoas com suspeita ou confirmação de COVID-19 e que com eles moram também tiveram suas atividades presenciais suspensas pela liminar.Por outro lado, o município pretendia caçar liminar concedida em primeiro grau, argumentando que a decisão, ao afastar imediatamente parte do contingente, invadia a competência constitucional do Executivo.De acordo com o TRT, a prefeitura disse que a atuação dos agentes se fazneste momento tendo função dúplice: de levar informações sobre a pandemia à comunidade, trazer um feedback para o município, a fim de que este possa organizar-se de modo a identificar pontos de vulnerabilidade.As reivindicações da PBH foram acolhidas parcialmente, para que a comprovação do acometimento de doenças crônicas e preexistentes dos agentes comunitários de saúde e dos agentes seja feita mediante relatório ou atestado médico, e não por simples “autodeclaração”, como havia autorizado a liminar anterior.A autorização do afastamento por autodeclaração foi mantida apenas em relação às mulheres lactantes.O TRT acolheu o pedido do município para excluir os servidores que se enquadram nessa situação, conforme liminar deferida em primeiro grau.Os julgadores da 1ª SDI ainda mantiveram a multa diária de R$ 1 mil, aplicada ao município, em caso de descumprimento da decisão, limitada a R$ 500 mil.