Homem agride e ameaça agentes de saúde em Brumadinho

Profissionais da saúde e da Defesa Civil vêm realizando blitz educativas em Brumadinho alertando para os cuidados para se evitar o contágio por COVID-19 (foto: Prefeitura de Brumadinho/Divulgação)

Servidores municipais foram agredidos durante fiscalização e orientação de cidadãos sobre o uso de máscaras em espaços públicos em Brumadinho, nesta quarta-feira (29). Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ao ser “abordado educadamente por estar sem máscara”, o cidadão proferiu ofensas e ameaçou a vida dos membros da equipe que realizava o trabalho.



Segundo informou o órgão, ele chegou a dizer que descobriria onde os servidores moram e atentaria contra a vida deles, fazendo com que a Polícia Militar fosse acionada e um Boletim de Ocorrência, registrado.





“Sabendo-se dos esforços municipais para evitar que a pandemia do novo coronavírus chegue a Brumadinho, trata-se de um acontecimento muito triste e preocupante. E não é primeira vez que isso acontece, desde que o trabalho começou a ser realizado”, diz a Seretaria de Saúde de Brumadinho, em nota publicada em seu site oficial.





Segundo o órgão, o trabalho da prefeitura vem surtindo efeitos positivos contra a pandemia de COVID-19. Tanto que não foram confirmados casos da doença no muncípio %u05AC– em Minas, já são 156 cidades com pessoas infectadas com o novo coronavírus. “Na ausência de vacina ou remédios específicos, o distanciamento social e o cumprimento à risca das medidas de distanciamento de segurança e higiene são essenciais para evitar o contágio em massa, mortes, e a superlotação do nosso sistema de saúde”, explicam as autoridades.

Blitz da saúde

Os servidores da defesa civil e da saúde de Brumadinho trabalham todos os dias para conscientizar a população da importância das medidas sanitárias para se evitar o contágio pelo novo coronavírus. Uma delas é justamente o uso de máscaras quando estiver em local público.