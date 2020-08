COVID-19: Ituiutaba regulamenta funcionamento do comércio

Comércio em Ituiutaba não poderá funcionar aos domingos (foto: Reprodução/Wikipedia) Prefeitura de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, definiu os horários de funcionamento do comércio e criou a Central de Fiscalização para garantir a aplicação das regras do Minas Consciente. O município está na Onda Amarela do plano estadual desde 4 de agosto. Dois decretos foram emitidos pelo Executivo local para as regulamentações. , no Triângulo Mineiro, definiu os horários dedoe criou apara garantir a aplicação das regras do Minas Consciente. O município está nado plano estadual desde 4 de agosto. Dois decretos foram emitidos pelo Executivo local para as regulamentações.

LEIA MAIS 12:01 - 11/08/2020 Prefeitura de Uberlândia vai pagar R$ 25 milhões a empresas de transporte público

10:58 - 12/08/2020 MP vai à Justiça contra acordo de R$ 25 milhões firmado com empresas de ônibus em Uberlândia

20:41 - 25/06/2020 Bolsonaro diz que comércio pode ser liberado: 'Os hospitais têm sobra de leitos' Centro e nos bairros podem funcionar de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h. Aos sábados, esses comércios têm autorização de funcionamento entre 9h e 12h.



No caso de lojas e praças de alimentação de shopping centers ou galerias o atendimento presencial poderá ser de segunda a sexta-feira, entre 10h e 20h. Aos sábados, o horário é das 10h às 17h. Aos domingos e feriados, todo o comércio de Ituiutaba deve se manter fechado.



Bares e restaurantes poderão funcionar todos os dias, mas com metade da capacidade total dos estabelecimentos. As empresas terão dois horários distintos para abrir, sendo das 10h30 às 15h e, posteriormente entre 19h e 22h. Salões de beleza e barbearias poderão abrir as portas de segunda a sábado, das 8h às 19h, apenas com agendamentos. De acordo com a Deliberação 9.492, o prefeito Fued José Dib (MDB) determinou que estabelecimentos comerciais noe nos bairros podem funcionar de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h. Aos sábados, esses comércios têm autorização de funcionamento entre 9h e 12h.No caso de lojas e praças de alimentação deou galerias o atendimento presencial poderá ser de segunda a sexta-feira, entre 10h e 20h. Aos sábados, o horário é das 10h às 17h. Aos domingos e feriados, todo o comércio de Ituiutaba deve se manter fechado.poderão funcionar todos os dias, mas com metade da capacidade total dos estabelecimentos. As empresas terão dois horários distintos para abrir, sendo das 10h30 às 15h e, posteriormente entre 19h e 22h. Salões de beleza e barbearias poderão abrir as portas de segunda a sábado, das 8h às 19h, apenas com agendamentos.





Todas as empresas devem oferecer máscaras para funcionários e exigir uso dos clientes, bem como disponibilizar álcool em gel para higienização das mãos. O distanciamento mínimo de dois metros entre os clientes também deve ser respeitado.





De maneira geral, o comércio eletrônico e também entregas e drive thru podem funcionar de segunda a sábado sem restrição de horário. Sendo que a entrega de gêneros alimentícios pode funcionar sem qualquer restrição no município do pontal do Triângulo.





Central de Fiscalização



Uma novo mecanismo de fiscalização foi estabelecido pela Prefeitura de Ituiutaba, por meio do decreto número 9.491. A chamada Central de Fiscalização é temporária e tem o objetivo de intensificar as ações fiscalizatórias no comércio da cidade. A equipe é composta por servidores indicados pelas secretarias municipais de Saúde, Administração, Finanças e Orçamento, Agricultura e Abastecimento, Planejamento e do Procon.





Os fiscais deverão promover políticas preventivas e educacionais sobre o cumprimento das determinações de funcionamento. Comércios flagrados desobedecendo as regras do Minas Consciente poderão sofrer penalidades que vão de notificações à cancelamento do alvará de funcionamento.