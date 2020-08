Minas Gerais registra mais de 3,8 mil mortes por COVID-19

A Secretaria de Estado de Saúde confirmou 4.430 casos e 63 mortes por COVID-19 nas últimas 24 horas em Minas Gerais. O balanço foi divulgado na manhã desta quinta-feira.

A doença provocada pelo novo coronavírus já chegou a 824 dos 853 municípios mineiros, o equivalente a 96% das localidades.







Ontem, Minas Gerais registrou 170 mortes pela COVID-19 em 24 horas, recorde desde o início da pandemia, em março. Em entrevista coletiva, o secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, informou, no entanto, que as mortes ocorreram de forma espaçada . Deu como exemplo um óbito ocorrido em 20 de junho que foi informado apenas na terça-feira pela prefeitura. "Não necessariamente o óbito pode ter ocorrido na véspera, como possa parecer. Prestem atenção nisso quando fazem algumas avaliações. Para que tenhamos as avaliações mais corretas possíveis", disse.





Amaral informou que a secretaria passará a divulgar também a data de ocorrência da morte. Até agora, boletim epidemiológico apresentava apenas o balanço dos óbitos confirmados no dia, sem indicar a data em que ocorreu. Desde março, a metodologia de notificação das mortes foi alterada três vezes pela secretaria. (Com Márcia Maria Cruz)

Em Belo Horizonte, conforme a Secretaria de Estado de Saúde, são 26.146 casos e 740 óbitos pela doença. Em Uberlândia, segundo município com mais registros, já são 15.133 casos e 278 óbitos.Na Grande BH, Contagem soma 4.928 casos e 214 mortes. Em Betim, 3.373 casos e 119 óbitos. Ribeirão das Neves já contabiliza 2.540 pacientes, sendo que 89 morreram. Em Nova Lima, são 1.803 casos e 13 mortes. Santa Luzia tem 1.296 confirmações e 42 óbitos. Ainda conforme o boletim, o município de Sabará contabiliza 838 casos e 28 mortes, e em Vespasiano, 894 pessoas contraíram a doença e 15 morreram.