Metrô terá escala reduzida nos dias de comércio fechado em BH; confira quadro de horários

Estação Central do metrô na manhã desta quinta (13) (foto: Edésio Costa/EM/D.A. Press)









"A alteração visa garantir a oferta de transporte público a todos os trabalhadores ao mesmo tempo que promove o redimensionamento do número de trens em circulação para os dias em que não houver funcionamento de comércio essencial na capital", informou a Companhia, em nota.









Quadro de horários do metrô





Sábados, domingos, segundas e terças (Fase Controle)

Das 5h40 às 9h e das 16h10 às 20h





Quartas, quintas e sextas (Fase 1)

Das 5h40 às 20h30, sem interrupções





Movimento nesta quinta

Na manhã desta quinta (13), dia de comércio aberto, o movimento foi discreto na Estação Central do metrô. Nossa reportagem esteve no local por volta das 8h e não constatou grandes fluxos de passageiros.





*Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira

voltará a atender em horáriojáa partir deste final de semana. A decisão foi tomada pela CBTU (Companhia Brasileira de Trens Urbanos) tendo como base acompanhar o decreto de funcionamento do comércio estabelecido pela Prefeitura.