COVID-19: discussão sobre adesão de Matozinhos ao Minas Consciente deve parar na Justiça

Comércio tem funcionado normalmente em Matozinhos, que vem registrando aumento dos casos de COVID-19 (foto: Divulgação/Wikipedia) comércio em Matozinhos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, pode parar na Justiça. Com pouco mais de 37 mil habitantes, o município está fora do plano Minas Consciente, que determina a abertura gradual dos estabelecimentos comerciais, e segue com praticamente todo tipo de comércio funcionando normalmente. Mas, apesar de o número de casos confirmados de COVID-19 na cidade terem registrado alta de 385% nos últimos 50 dias, a prefeitura alega que só irá alterar a rotina comercial se for obrigada pelo Ministério Público.













Clemente lembra que a prefeitura chegou a sinalizar em meados de julho com a possibilidade de aderir ao Minas Consciente, mas voltou atrás. O Executivo postou nas suas redes sociais que publicaria no dia 15 de julho um decreto com o “cumprimento de medidas restritivas e de distanciamento social”. Neste mesmo comunicado, a prefeitura admite o aumento “significativo do número de casos testados positivos para COVID-19” na cidade.





“A população está vendo os casos crescerem. Vamos também votar nessa reunião extraordinária a possibilidade de realizar uma consulta popular. Vamos levar isso para apreciação na Câmara dos Vereadores. Não podemos deixar as coisas como estão. A participação do Conselho Municipal de Saúde em todas as decisões está prevista em lei federal e não nos foi dado nenhum espaço”, afirmou o presidente do Conselho.





Procurado, o Ministério Público se limitou a dizer que “a situação no município de Matozinhos encontra-se sob controle e a Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde, com atribuição na comarca, vem acompanhando de perto todas as ações do Prefeito Municipal e de toda sua equipe no combate e na prevenção da doença. Portanto, até este exato momento, as peculiaridades de Matozinhos não justificam qualquer intervenção por parte do Ministério Público, que deve zelar pelo equilíbrio, bem senso e observância ao princípio constitucional da separação dos poderes".





De acordo com o último boletim epidemiológico municipal, emitido nesta quarta-feira (12), Matozinhos possui 204 casos confirmados de COVID-19 e dois óbitos. O bairro do Cruzeiro é o que concentra a maior quantidade de registros: são 27 casos confirmados, seguido por Bom Jesus 2, com 22 casos; Centro, com 19, Bom Jesus 1, com 13; e Florestal, com 12 casos confirmados da doença.