Governo avalia incluir leitos privados nos critérios do Minas Consciente

Leitos da rede privada podem ser somados aos da rede pública para tomada de decisões do Minas Consciente (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press )

Minas Gerais pode ter nova mudança no Programa Minas Consciente nos próximos dias. A alteração passa pela inclusão dos leitos da rede suplementar entre os critérios para indicar a fase de atividade comercial de uma cidade diante da pandemia da COVID-19.

Segundo a administração Romeu Zema (Novo), uma deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19, publicada nesta quarta (12/8), permite a análise do tema.

O julgamento cabe ao grupo técnico da Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Essa alteração também foi adotada pela Prefeitura de Belo Horizonte no dia 4, quando o Executivo municipal flexibilizou o comércio da cidade.

Caso a mudança seja aprovada pela SES, os critérios deixam de considerar apenas os leitos da rede pública.

O Minas Consciente hoje se baseia em sete indicadores. Entre eles, estão três diretamente ligados aos leitos: a taxa de ocupação das UTIs, o uso das unidades de terapia intensiva por pacientes infectados pelo novo coronavírus e a quantidade de leitos por 100 mil habitantes.

Ainda fazem parte dos critérios a taxa de incidência COVID-19; a quantidade de diagnósticos por teste molecular (o mais fidedigno) realizada; a porcentagem de aumento de positividade desses exames; e o percentual de aumento da incidência.

Outras alterações

Essa seria mais uma mudança no Minas Consciente. O governo de Minas anunciou no fim de julho diversas mudanças no programa. As alterações vieram, segundo o governo, para dar maior eficiência à iniciativa, simplificando a linguagem que a cerca.

Entre as principais modificações está a diminuição do número de níveis de isolamento social: de quatro para três.

As cores de cada nivelamento também foram alteradas e passaram a ser como nos semáforos: vermelha (só serviços essenciais liberados, como padarias e supermercados), amarela (serviços não essenciais sem grande aglomeração, exemplo de salões de beleza, autoescolas, livrarias etc.) e verde (liberação de todas as atividades, até mesmo academias, teatros e clubes). A onda branca, presente na primeira versão do programa, foi extinta.

