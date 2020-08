Secretário de Saúde de Minas diz que 100 mil mortes exigem ''reflexão''

O secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, disse que as 100 mil mortes por COVID-19 no Brasil exigem de todos "uma reflexão" sobre a atual crise sanitária no país. Segundo ele, desde o início da pandemia pelo novo coronavírus, o aumento no número de leitos de UTI e de enfermaria na rede pública de Minas foi de aproximadamente 80%.

“Neste momento em que o país atinge 100 mil óbitos, é importante que todos façamos uma reflexão quanto ao que está acontecendo, bem como quanto às perspectivas, tanto para o país, quanto para o estado de Minas Gerais. De uma forma geral, a redução do óbito está relacionada também ao controle da epidemia, à redução no número de casos novos e à melhoria na capacidade de assistência à saúde", comentou.Segundo o secretário, em fevereiro Minas contava com 2.072 leitos de UTI e, atualmente, são 3.740. Já os leitos de enfermaria, passaram de 11.625 leitos em fevereiro, para 20.821 atualmente."Também temos notado claramente que a qualidade da assistência e o aprendizado adquirido pelos serviços de saúde no cuidado do paciente da covid-19 tem estado associado a uma redução da letalidade. Isso para nós é muito importante, pois mostra que a cada dia os serviços de saúde sabem tratar melhor os pacientes da COVID-19 e, menos pessoas irão adoecer a cada dia."

O secretário ressaltou a necessidade do distanciamento social e também a conscientização de parte das pessoas. "Temos uma população que em sua maioria já sabe que é necessário usar máscaras, manter os cuidados de higiene, manter o distanciamento, evitar aglomerações, eventos, festas dentre outros. Então, de uma forma geral, temos condições neste momento de dar pequenos passos para reduzir o isolamento e, ao mesmo tempo, manter o controle adequado da saúde."

O que é o coronavírus

Como a COVID-19 é transmitida?

Como se prevenir?

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19