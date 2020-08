A resposta para essa pergunta não é simples, muito menos única. Para entender os aspectos que levaram o Brasil a superar a triste marca de 100 mil mortos pelo novo coronavírus , perguntamos a pesquisadores de diversas áreas de conhecimento como, afinal, o país se tornou o segundo em óbitos.



O webdoc Como chegamos até aqui? reúne depoimentos da infectologista Luana Araújo , especialista em saúde pública pela Universidade Johns Hopkins, da professora doutora Viviane Alves , do Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da UFMG, do doutorando em física Rafael Lopes , integrante do Observatório COVID-19 e do Instituto de Física Teórica da Unesp, e do virologista William Marciel de Souza , da Universidade de São Paulo e da Universidade de Oxford.