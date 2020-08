Coronavírus: Brasil ultrapassa a marca de 100 mil mortos

(foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA PRESS)

O Brasil atingiu a triste marca de 100 mil mortes pela COVID-19. De acordo com boletim extra do consórcio de empresas de comunicação, divulgado neste sábado (8), foram confirmadas 100.240 mortes no Brasil. O monitoramento, feito com base em dados das secretarias estaduais de saúde, indicou 538 novos registros de mortes nas últimas 24 horas. O país tem 2.998.796 de infectados.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), foram confirmados no mundo 18.902.735 casos de COVID-19 e 709.511 mortes até 7 de agosto de 2020. O Brasil ocupa a segunda posição em número de mortos em todo o mundo. O primeiro lugar é dos Estados Unidos, que registraram quase 163 mil mortes pela doença.

César Eduardo Fernandes, diretor científico da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, Febrasgo, e fundador do Movimento Nova Associação Médica Brasileira (AMB) divulgou nota sobre as mortes e prestou solidariedade às famílias atingidas pela COVID-19.

“A perda de 100 mil vidas é chaga que marca constrangedoramente a história do Brasil. É algo que não há como definir em palavras. A lição tem de ser apreendida e aprendida: a classe política, os empresários, todos nós devemos dar à saúde o valor que ela tem.", afirmou. O médico defendeu investimenos no Sistema Único de Saúde (SUS).

"Isso passa por mais investimentos no SUS, gestão responsável, combate à corrupção, valorização dos recursos humanos. Também perdemos muitos médicos entre as vítimas da pandemia", completou.





A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas.