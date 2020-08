Depois de vitimar ex-prefeito, COVID-19 ataca atual prefeito em Inconfidentes

Prefeito Decio Bonamichi diz estar se sentindo bem e pede à população de Inconfidentes que respeite as autoridades sanitárias (foto: Prefeitura de Inconfidentes/Divulgação)

O prefeito de Inconfidentes, no Sul de Minas, Décio Bonamichi, testou positivo para a COVID-19. O resultado dos exames saiu na tarde da última quarta-feira (5/8) e, de acordo com a nota oficial divulgada pela prefeitura, o chefe do Executivo municipal está em isolamento domiciliar desde então.









O prefeito afirmou, em nota, que está seguindo todas as orientações das autoridades de saúde. “Mesmo com todos os cuidados tomados e trabalho feito com muita qualidade pela Secretaria de Saúde, infelizmente não estamos imunes ao vírus. Agradeço, de coração, a preocupação de todos. Estou bem, seguindo todas as orientações e peço, novamente, que a população e comércio sigam as orientações de proteção à pandemia, conforme último decreto divulgado, para passarmos da melhor forma possível por essa situação”, reforçou Bonamichi.





De acordo com o último boletim divulgado pela prefeitura, Inconfidentes segue com 38 casos confirmados e 16 suspeitos, além de quatro óbitos registrados. Uma das vítimas é o ex-prefeito Silvio Tavares, de 85 anos, que estava internado em Pouso Alegre, também no Sul do estado. A morte foi confirmada na segunda-feira (3/8) e o atual chefe do Execuivo decretou luto por três dias.





Até o momento, os dados do município ainda não foram atualizados pela Secretária de Estado de Saúde (SES). Minas Gerais segue com 142.828 casos confirmados da doença e 3.304 óbitos registrados.