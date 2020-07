COVID-19: Voluntários distribuem kits de lanches para profissionais da saúde em BH

Voluntários distribuem 800 kits de lanches para funcionários do Hospital Eduardo de Menezes, na capital (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) COVID-19. Ela resolveu fazer dessa dor um ato de solidariedade com os profissionais da saúde que trataram dele e da mãe, que sobreviveu à doença. Perder alguém não é fácil, principalmente se for um familiar. A advogada Luciana Atheniense, de 49 anos, viu o pai morrer devido a complicações no quadro de. Ela resolveu fazer dessa dor um ato de solidariedade com osque trataram dele e da mãe, que sobreviveu à doença.









Ver galeria . 8 Fotos Grupo de voluntários distribuem 800 sacolas com lanches para funcionários do Hospital Eduardo de Menezes, em BH (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press )

A advogada conta que a ideia do projeto surgiu ainda no hospital, quando ela foi se despedir do pai e viu a situação que os profissionais de saúde estavam vivendo nesta pandemia.



O pai de Luciana, o também advogado Aristóteles Atheniense, tinha 84 anos. Ele foi internado em 21 de junho e morreu em 3 de julho.





As amigas de infância dela apoiaram a ideia e assim nasceu o projeto “Palmas Para Quem Merece”, que tem por objetivo levar um gesto de reconhecimento ao trabalho de quem está na linha de frente do combate à pademia do novo coronavírus.





Os kits foram montados com a ajuda da rede de lanchonetes Boca do Forno – a proprietária, Patrícia Bernis, é uma das integrantes do movimento.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina