Vaquinha busca arrecadar R$ 7 mil para testes de COVID-19 em moradores do Morro do Papagaio

O Morro do Papagaio fica na Região Centro-Sul de Belo Horizonte (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)





COVID-19 que serão aplicados em moradores do Morro do Papagaio, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A meta é alcançar R$ 7 mil em até 30 dias. Uma vaquinha pela internet busca arrecadar dinheiro para a compara de testes deque serão aplicados em moradores do, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A meta é alcançar R$ 7 mil em até 30 dias.





O líder comunitário e integrante do Movimento Livre Eu Amo Minha Quebrada, Júlio Fessô, conta que a campanha Teste de Amor teve início na semana passada. Segundo ele, há pessoas na comunidade com sintomas da infecção pelo novo coronavírus, mas sem o diagnóstico. Elas apenas foram orientadas a permanecer em casa. “Mas, como vão fazer isso? Tem muita gente na casa, banheiros compartilhados, quartos compartilhados. Estamos tentando arrecadar o valor para comprar esses testes a preço de custo por uma farmácia e mapear essas pessoas para ajudar com o isolamento”, contou.









Segundo ele, o isolamento nas comunidades é difícil, já muitas pessoas da mesma família vivem no mesmo espaço, com crianças e idosos. Além disso, quem trabalha ainda enfrenta aglomerações no transporte público. “A ideia é testar o máximo de pessoas possível. Se ela não puder fazer o isolamento dentro da própria casa, pode tentar encontrar um local para ela ou para que a família fique, porque não adianta ficar no isolamento dividindo talheres, banheiros, quartos”, diz o líder comunitário.











Para tentar melhora a situação, moradores do Morro do Papagaio, com a ajuda de ONGs e empresas, têm promovido outras iniciativas. “Temos um carro de som que passa três vezes por dia com a música que a gente fez (sobre a prevenção à doença). A gente distribui álcool em gel e máscaras para trabalhadores na parte da manhã. Distribuímos kits de higiene e limpeza para as famílias e instalamos dois lavatórios na entrada da favela”, conta Fessô. Também há distribuição de cestas básicas.





O líder comunitário pede que, quem puder contribuir com doações além da vaquinha, entre em contato com ele pelo telefone (31) 99457-2625.