Betim vai aderir ao plano 'Minas Consciente' a partir desta quinta-feira

Betim vai aderir ao Minas Consciente a partir desta quinta-feira (16) (foto: Reprodução/Prefeitura de Betim) coronavírus (Sars-Cov-2). A partir desta quinta-feira (16), o município da Região Metropolitana de Belo Horizonte passará a seguir as normas da atual "Onda Verde", que restringe grande parte do funcionamento do comércio. Somente os serviços essenciais poderão funcionar. A Prefeitura de Betim anunciou, nesta quarta-feira (15), a adesão ao plano "Minas Consciente", do governo estadual, para o enfrentamento da pandemia do novo(Sars-Cov-2). A partir desta quinta-feira (16), o município da Região Metropolitana de Belo Horizonte passará a seguir as normas da atual "Onda Verde", que restringe grande parte do funcionamento do comércio. Somente os serviços essenciais poderão funcionar.









Com a “Onda Verde”, algumas atividades que estavam em funcionamento pelo decreto municipal, passam a não poder abrir, como por exemplo: salão de beleza, clínicas de estética, camelódromo, lojas de vestuário e calçados, eletrodomésticos, academias e os shopping centers.





O anúncio da integração ao “ Minas Consciente ” foi feito pelo prefeito Vittorio Mediolli, na noite dessa terça-feira (14). Segundo ele, as atividades autorizadas a funcionar deverão continuar obedecendo o revezamento e o horário das 10h às 16h, de acordo com o que já foi publicado no último decreto municipal.





As igrejas e templos religiosos ficam autorizados a realizar cultos e celebrações, desde que cumpram todas as regras de segurança expressas no decreto.

Minas Consciente

O programa criado pelo governo de Minas Gerais, e anunciado pelo governador Romeu Zema (Novo), em 22 de abril, propõe a retomada gradual do comércio, serviços e outros setores, por meio da adoção de um sistema de critérios e protocolos sanitários classificados em “ondas”.





Uma determinação judicial, da última quinta-feira (9), definiu que os municípios que não aderiram ao “Minas Consciente” devem cumprir normas de distanciamento social e permitir apenas o funcionamento das atividades consideradas essenciais.





COVID-19 em Betim

Betim registrou, até a tarde desta quarta-feira (15), 1.574 casos confirmados da doença, sendo que 51 terminaram em morte. Já se recuperaram 1.212 pessoas. Vinte ainda estão internadas e outras 291 cumprem o isolamento domiciliar.





Segundo o boletim epidemiológico da prefeitura, 15.651 pessoas notificaram a Secretaria Municipal de Saúde sobre a possibilidade de terem contraído a COVID-19.

