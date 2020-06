Coronavírus: apenas 19,3% dos municípios aderem ao Minas Consciente

(foto: Rede Minas/Reprodução)

O chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Saúde, João Pinho, informou que 165 municípios aderiram ao Minas Consciente, programa de reabertura das atividades econômicas, o que corresponde a 19,3% do total de 853 municípios mineiros. Os protocolos, portanto, abragem população de 4 milhões de habitantes.

A informação foi repassada em entrevista coletiva remota, nesta terça (30), que não contou com a presença do secretário de Estado de Saúde,que estava em Juiz de Fora, acompanhando a visita do ministro de ciência, tecnologia, inovação e comunicação, Marcos Pontes, à Zona da Mata.

De acordo com ele, 137 municípios mineiros estão na onda verde, considerada a mais restritiva com a permissão de abertura apenas de serviços essenciais. Outros 28 estão na onda branca, a subsequente na flexibilização. Além da verde e branca, ainda existem protocolos para as ondas amarela e vermelha, mas nenhum município mineiro está nessas fases.

Outros 100 municípios, segundo Pinho, adotaram regras mais restritivas do que as propostas pelo Minas Consciente. Não há obrigatoriedade para adesão ao programa. Segundo Pinho, um total de 260 municípios seguem protocolos sanitários para a reabetura do comércio.