'Lockdown já e nenhuma vida a menos', afirma Conselho de Saúde de BH

Segunda fase de reabertura do comércio causou baixo impacto no centro da capital (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press)



O Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte enviou uma carta ao prefeito de BH, Alexandre Kalil (PSD), em que pede o fechamento total da cidade, conhecido como “lockdown”. O documento também foi enviado ao secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, para pedir a abertura do hospital de campanha. O pedido considera a alta ocupação de leitos na capital e a velocidade de transmissão do novo coronavírus.









“É lockdown já e nenhuma vida a menos”, afirma Carla Anunciatta, presidenta do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte (CMS-BH). Segundo ela, a recomendação também foi feita tendo em vista a operação em sobrecarga do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e das Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) em BH, o que aumenta o risco de mortes de usuários atendidos.





“Estamos em uma situação dramática. As ambulâncias do Samu não estão conseguindo transportar. As UPAs estão lotadas . Tem hospital que não tem leito mais”, disse a presidenta, lembrando que a capital recebe pacientes de várias outras cidades do estado.





A recomendação feita ao prefeito foi aprovada pelo plenário do Conselho, com participação de usuários do SUS, trabalhadores e gestores, incluindo diretores hospitais da capital. Essa resolução também reivindica à PBH aumentar o número de leitos em hospitais públicos e, se necessário, compra de leitos de CTI em hospitais privados de BH – medidas já adotadas pela prefeitura.





“Pedimos o lockdown para tentar barrar a disseminação do vírus. A prefeitura fez a parte dela mas a velocidade com que as pessoas estão se contaminando é maior do que a quantidade de CTIs que podemos colocar para funcionar”, alerta Carla.





Além disso, a mesma resolução, que também foi encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde, solicitou a abertura imediata do Hospital de Campanha do Governo Estadual, o que ainda não ocorreu.





‘Kalil foi pressionado’

O órgão sinalizou que houve falha na flexibilização do comércio – o que o prefeito negou durante a coletiva de imprensa em que voltou à estaca zero.





“No início as pessoas não estavam circulando, mas aí vieram as declarações irresponsáveis do governo federal e das pessoas que não acreditam no vírus. Em BH teve a pressão do empresariado que fez com que o Kalil abrisse gradualmente. Do dia 25 de maio (data da primeira flexibilização) até agora teve uma explosão de casos. Não haverá vagas e vão acontecer mortes porque não vai ter como assistir essas pessoas”, afirmou Carla Anunciatta.





Ainda segundo a presidenta, o conselho entende a preocupação com a economia, mas também comparou a doença com uma batalha. “Nessa hora de guerra a gente tem que pensar em preservar vidas”, disse.





Lockdown ou fase zero?



Para a presidenta do Conselho Municipal de Saúde, o lockdown se faz necessário para que “as forças de seguranças estejam nas ruas para conduzir as pessoas para casa”, disse. Segundo ela, essa seria a diferença entre a fase atual de flexibilização do comércio.





Prefeitura recebeu sugestão