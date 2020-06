COVID-19: após recuo, Kalil nega ter errado ao liberar abertura de BH

“Muito importante é que todo mundo saiba que ninguém morreu por falta de atendimento, leito de UTI, médico, enfermeiro ou intensivista. Se flexibilizamos naquela hora, é porque tínhamos (condições). Ninguém morreu na fila, afogado em aquário. Por isso, flexibilizamos”, disse o prefeito.









Para tomar a decisão sobre os rumos do processo de reabertura da cidade, Kalil e os especialistas do Comitê de Enfrentamento à Epidemia da COVID-19 analisam três indicadores principais: o número médio de transmissão por infectado (Rt) e as taxas de ocupação de UTIs e leitos de enfermaria específicos para pacientes com a doença.





À época do início da reabertura, a PBH entendeu que esses parâmetros permitiam o relaxamento gradual das medidas de isolamento social. Na ocasião, o Rt estava em 1,09 (acima do considerado ideal, que é até 1). Já as taxas de ocupação de UTIs e leitos de enfermaria eram, respectivamente, 40% e 34%, na faixa de maior segurança (menos que 50%).





Porém, um mês depois da flexibilização, os números sobre a rede hospitalar pioraram muito . Atualmente, as taxas de ocupação de UTIs e leitos de enfermaria são 85% e 69%, respectivamente. O Rt variou para cima, mas voltou para 1,09. Por isso, a opção por recuar na reabertura.





“Demos uma oportunidade, aproveitamos uma janela. Do mesmo jeito que uma janela não foi aproveitada pela população, estamos voltando humildemente atrás. Não faltou atendimento a ninguém na cidade ainda. Por isso é que estamos recuando, para que isso não aconteça”, disse Kalil.