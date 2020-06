COVID-19: Minas bate recorde com mais de 6 mil casos registrados em 24 horas

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) 6.122 novos casos de coronavírus. O número representa um recorde de notificações de pacientes infectados no período de um dia. A Secretaria Estadual de Saúde (SES/MG) também já constatou 833 óbitos em todo o estado, sendo 27 ocorrências nas últimas 24 horas. Os dados também indicam que 20.120 pessoas já se recuperaram da COVID-19.





"Na verdade, não são de ontem. São casos que estavam represados na comunicação entre os municípios e agora estão sendo atualizados", afirmou.

2.749 novos casos, Uberlândia ultrapassou Belo Horizonte e agora é o estado com mais pacientes infectados, segundo a SES, com 5.754 notificações da doença e 73 mortes, enquanto a capital tem 4.868 infectados e 109 óbitos.



Ao todo, Minas Gerais tem 674 municípios com, ao menos, um caso confirmado de coronavírus. O número corresponde a 79,01% das cidades afetadas. Com um acréscimo de 2.749 novos casos, Uberlândia ultrapassou Belo Horizonte e agora é o estado com mais pacientes infectados, segundo a SES, com 5.754 notificações da doença e 73 mortes, enquanto a capital tem 4.868 infectados e 109 óbitos.

O que é o coronavírus



Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte.

Vídeo: Por que você não deve espalhar tudo que recebe no Whatsapp

Como a COVID-19 é transmitida?

A transmissão costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

Vídeo: Pessoas sem sintomas transmitem o coronavírus?

Como se prevenir?

A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas.

.

Vídeo: Flexibilização do isolamento não é 'liberou geral'; saiba por quê

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Os tipos de

podem variar conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.

Vídeo explica por que você deve 'aprender a tossir'

Mitos e verdades sobre o vírus

Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como o vírus Sars-CoV-2

vírus Sars-CoV-2

é transmitido. E outras dúvidas foram surgindo:

O vírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos?

s.

Coronavírus e atividades ao ar livre: vídeo mostra o que diz a ciência

