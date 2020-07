Google abre inscrições para programa de incentivo à pesquisa

Começa hoje (02) as inscrições para a oitava edição do Latin American Research Awards (LARA), o programa de bolsas de pesquisas para a América Latina do Google (foto: Josh Edelson) inscrições para a oitava edição do Latin American Research Awards (LARA), o programa de bolsas de pesquisas para a América Latina do Google. Este ano, a novidade é a seção especial para projetos que buscam estudar e encontrar melhores soluções tecnológicas para o combate e a diminuição dos efeitos do novo coronavírus. Estão abertas aspara a oitava edição do, o programa de bolsas de pesquisas para a América Latina do. Este ano, a novidade é a seção especial para projetos que buscam estudar e encontrar melhores soluções tecnológicas para o combate e a diminuição dos efeitos do novo coronavírus.









Os campos de pesquisa que vão ser contemplados são:

Saúde/COVID-19;

Geo/Maps;

Interação entre humanos e computadores;

Recuperação, extração e organização de informações (incluindo gráficos de semântica);

Internet das Coisas (incluindo cidades inteligentes);

Machine learning (aprendizado de máquinas) e data mining (mineração de dados);

Dispositivos móveis;

Processamento natural de línguas;

Interfaces físicas e experiências imersivas;

Privacidade;

Outros tópicos relacionados a pesquisas na web.





O projeto Latin American Research Awards surgiu em 2013, em parceria com universidades locais. O objetivo, segundo o Google, é fortalecer a conexão da pesquisa com a economia e a sociedade em geral e aumentar a circulação do conhecimento.Até a sétima edição foram distribuídos mais de 3,5 milhões de dólares para mais de 120 projetos.





E quem tiver o interesse de participar do programa, as inscrições estão disponíveis até o dia 30 de julho e todas as instruções estão no site do LARA





