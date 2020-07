Morte de idosa é a segunda confirmada por coronavírus em Itabira

O segundo óbito na cidade é confirmado quase três meses após o primeiro. (foto: Arquivo DeFato)

A Secretaria Municipal de Saúde de Itabira confirmou, nesta quinta-feira (2), a segunda morte por coronavírus na cidade. A vítima não teve idade divulgada. De acordo com a pasta, trata-se de uma mulher idosa e com comorbidades. Ela faleceu nessa quarta-feira (1º), após ter dado entrada no Pronto-Socorro Municipal, tendo exame positivo para a COVID-19.



O segundo óbito na cidade é confirmado quase três meses após o primeiro. A primeira morte por coronavírus em Itabira foi notificada em 11 de abril: um jovem, de 24 anos, com comorbidades, que faleceu no dia 6 daquele mês.O município ainda tem mais um óbito em investigação. A vítima é uma mulher que deu entrada no, já em estado grave, e faleceu no dia seguinte. A instituição ainda aguarda os resultados dos exames feitos na paciente.Segundo boletim epidemiológico da Prefeitura de Itabira divulgado nesta quinta, a cidade possui 740 casos confirmados. Desse total, 616 são considerados recuperados e outros 120 estão em isolamento domiciliar. A cidade ainda tem dois hospitalizados, além dos dois óbitos.A Secretaria Municipal de Saúde ainda informa a existência de 102 casos suspeitos monitorados, incluindo mais dois hospitalizados. O número de notificações descartadas é de 118.