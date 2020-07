Kalil não crava data para reabrir escolas de BH e critica teleaulas: 'Piada de péssimo gosto'

Kalil destacou que não é possível dizer quando as escolas municipais vão reabrir as portas. (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Teleaulas são reprovadas

A entrevista

As escolas municipais desó serão reabertas quando houver condições sanitárias para tal. É o que garante o prefeito da capital mineira, Alexandre Kalil (PSD). Segundo ele, cabe à ciência definir a data do retorno. Kalil ainda classificou como “piada de péssimo” gosto o modelo de ensino remoto adotado por governos estaduais.De acordo com o prefeito, se preciso for, as escolas — fechadas em virtude da pandemia do novo— podem voltar a funcionar apenas no ano que vem.“Os números é que vão falar quando voltam. Matemática e ciência vão dizer. Pode ser que as aulas voltem em julho do ano que vem (só citou como exemplo). O pior está por vir. É simples assim”, explicou, em entrevista exclusiva aoO governo de Minas adotou como estratégia manter as atividades dos alunos da rede estadual de forma remota. As videoaulas são transmitidas pela TV, por meio da Rede Minas, e via internet.Para Alexandre Kalil, esse modelo está longe de ser o ideal.“Isso é uma piada de péssimo gosto. Só quem não tem noção da pobreza desta cidade, que não conhece a miséria, pode falar uma bobagem dessas”, disparou.Na opinião do chefe do Executivo municipal, a estrutura precária de muitas famílias prejudica o acesso dos estudantes aos conteúdos. “Não estamos falando de internet, mas de televisão e luz elétrica. Temos ocupações, com mais de 4 mil residências, que não têm luz, água e esgoto”.O modelo de ensino remoto do estado tem sido alvo de críticas por parte de alunos e professores . Em meados de junho, a secretária de Estado de Educação, Júlia Sant’Anna, ao dizer que o modelo passa por aprimoramentos, acusou sindicatos e partidos de oposição de boicote ao programa por interesses políticos O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, concedeu entrevista exclusiva ao. Na conversa, ele falou sobre a pandemia da COVID-19 e as providências da PBH para reduzir casos, mortes e o impacto da doença no sistema de saúde da capital mineira. Kalil ainda foi questionado sobre ações para a retomada da economia da cidade, eleições municipais, política estadual e nacional. As reportagens serão publicadas ao longo dos próximos dias no portal e nas páginas impressas do