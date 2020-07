Kalil projeta disputa eleitoral: 'Se quiserem ir para o esgoto, vou também'

Alexandre Kalil vai tentar a reeleição no próximo pleito municipal (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Pandemia é o que preocupa

A entrevista

Enfrentar a pandemia do novoé a prioridade do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre(PSD). Segundo ele, a tarefa de conter o avanço da doença torna impossível a discussão de questões políticas neste momento. Mesmo assim, ao projetar os embates com os adversários na eleição municipal que se avizinha, ele é claro: “Se quiserem debater em bom tom, sou muito educado. Se quiserem ir para o esgoto, vou também”.Em entrevista exclusiva aos, Kalil relembrou as acusações recebidas durante a corrida eleitoral de 2016. À época, seu adversário no segundo turno, João Leite (PSDB), revelou que o ex-presidente do Atlético havia contraído dívidas por não pagar IPTU.“O que tinham que falar de mim, que eu devia IPTU, continuo devendo. Em três anos e meio de prefeitura, ninguém ‘piou’ sobre um escândalo aqui dentro. Levo para o nível que quiserem. Se quiserem debater em bom tom, sou muito educado. Se quiserem ir para o esgoto, vou também”, garantiu.Embora tenha dito à reportagem que não quitou a dívida, Kalil afirmou, quatro dias antes do pleito de 2016, que havia pago os valores Os efeitos impostos pela COVID-19, no entanto, formam o dilema que ocupa a mente de Kalil no momento. “Não dá para falar deagora. Na hora que for para falar, vou falar. Sei brigar e ir para o campo de batalha. Isso não me preocupa. Sei fazer. O que eu não sei é como segurar a pandemia, e acho que ninguém sabe. Isso é o que me desespera”, afirmou.O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, concedeu entrevista exclusiva ao. Na conversa, ele falou sobre a pandemia da COVID-19 e as providências da PBH para reduzir casos, mortes e o impacto da doença no sistema de saúde da capital mineira. Kalil ainda foi questionado sobre ações para a retomada da economia da cidade, eleições municipais, política estadual e nacional. As reportagens serão publicadas ao longo dos próximos dias no portal e nas páginas impressas do