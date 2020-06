'Coronaoquê?': Desenhos explicam o que é o coronavírus para crianças

Vídeos utilizam a linguagem lúdica para explicar a pandemia para crianças e ensiná-las a como se proteger (foto: Divulgação) crianças. Para facilitar essa comunicação com o público infantil, o Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico (LAbI), da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), em São Paulo, desenvolveu o “Coronaoquê?”. Se entender tudo que estamos vivendo já é complicado para quem é adulto, imagine como deve estar a cabeça dasPara facilitar essa comunicação com o público infantil, o Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico (LAbI), da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), em São Paulo, desenvolveu o “?”.





“Ela já veio da escola com muita informação sobre o que é o corona, que não pode abraçar o colega, essas coisas mais básicas. Para a gente foi mais difícil explicar o motivo da máscara, o medo de sair de casa”, conta Gisele Antoniolli, mãe da Giovana, que tem 4 anos.



Ela explica que a reação da filha, ao tentar entender esse contexto da pandemia, foi de medo. “Para ela, o corona é um grande monstro que vai chegar e atacar. Então precisamos trabalhar com ela a imaginação”, disse.





Segundo o coordenador de conteúdo do LAbI e idealizador da produção, Tárcio Minto Fabrício, o conteúdo é trabalhado para aproximar o público infantil das notícias. "As crianças sem dúvida já ouviram essas recomendações como instruções, mas não necessariamente têm a resposta para o motivo de elas serem necessárias e importantes. Além de buscar uma linguagem que possa dialogar com as dúvidas e, também, com os sentimentos provocados pela pandemia, nosso objetivo é apresentar o conhecimento científico que sustenta essas instruções, por exemplo", ressalta.