BH registra mais um dia de recorde de ocupação de leitos para COVID-19

Belo Horizonte já registrou 5.510 casos e 129 mortes por Covid-19. Já a taxa de ocupação de leitos está em 87% para UTIs Covid e 88% para demais UTIs (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)

Enfermarias

PBH deve aumentar número de leitos

A prefeitura está verificando com os hospitais 100% SUS a possibilidade da abertura imediata de novos leitos de UTI.





Em junho, foram abertos pela secretaria 232 leitos COVID na Rede SUS/BH – 81 UTIs e 151 enfermarias. Somente na última semana, a Prefeitura de Belo Horizonte colocou em funcionamento desde a quinta-feira, dia 25, 74 novos leitos Covid – 19 UTIs e 55 enfermarias.





"Caso os índices de contaminação não sejam reduzidas, todos os esforços de abertura de novos leitos para o atendimento de pacientes podem não ser suficientes para o volume de pessoas que vai necessitar de assistência", informou, por meio de nota.



A Secretaria Municipal de Saúde destaca que, para conter a contaminação pelo novo coronavírus, é extremamente necessário que a população siga as medidas de prevenção como o uso de máscaras, distanciamento de 2 metros, isolamento social e higienização das mãos.





bateu ode ocupação dospara COVID-19 pelo quarto dia consecutivo. Segundo boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta segunda-feira (29),das UTIs, aquelas dedicadas a pacientes em estado grave da doença, estão em uso.A capital mineira registroucasos confirmados. Desses, 1.094 estão em acompanhamento – 129 pessoaspor causa do novo coronavírus na cidade.Na sexta-feira, data do último boletim, eram 121 óbitos e 5.195 atestados positivos.Conforme o boletim desta segunda-feira, a capital mineira temde Terapia Intensiva para a COVID-19. Esse índice coloca a capital na chamada “zona vermelha”. Isso ocorre quando o parâmetro ultrapassa a marca dos 70%.Na sexta-feira (26), 86% dos leitos paraestavam ocupados. Na quinta e na quarta-feira, eram 85%.Considerando todos os leitos de terapia intensiva em Belo Horizonte (no total, são 990, incluindo não só aqueles dedicados à pandemia), a ocupação é de 88%.Conforme o balanço desta segunda-feira, com base em números apurados no dia anterior, a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria para COVID-19 é de 71%. O total destinado para pacientes com a doença é de 798.No contexto geral, isso é, os leitos de enfermaria para todas as doenças, a taxa de ocupação registrada na quarta é de 69%. São 4.523 unidades.