Coronavírus: denúncia mobiliza PM e interrompe festa de aniversário com 100 pessoas

Denúncia de aglomeração em Betim pode ser feita em ouvidoria (foto: pixabay/reprodução)

e ainterromperam umaem um sítio no Bairro Liberatos, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.De acordo com a GM, era uma comemoração de. Os agentes foram até lá depois de uma denúncia. Cerca departicipavam do evento em tempos de pandemia do novo coronavírus.Segundo a Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), a cidade possui 704 casos confirmados do novo coronavírus. 31 pessoas morreram.A PM apreendeu osda festa, além de um veículo clonado, drogas e a réplica de uma pistola.Os homens também foram multados pela GM pelo não comprimento do decreto que proíbe qualquer tipo de aglomeração. O valor da multa não foi informado pela prefeitura.Para denunciar o descumprimento de normas em Betim, os cidadãos devem entrar em contato com a Ouvidoria Municipal, pelos telefones (31) 3512-3453 e 3512-3315, ou no e-mail faleouvidoria@betim.mg.gov.br.