Quase 2 mil pessoas estão internadas com COVID-19 no SUS mineiro

Demanda por internações decorrentes da COVID-19 cresceu em Minas Gerais (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Minas Gerais registrou um avanço acelerado do coronavírus. Segundo boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (29) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), s Nos últimos dias,registrou um avanço acelerado do coronavírus. Segundo boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (29) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), s ão 43.864 casos confirmados, dos quais 918 resultaram em mortes . E a propagação da pandemia tem tido reflexos perceptíveis na estrutura hospitalar. De acordo com dados atualizados nesse domingo, quase 1.981 pessoas com COVID-19 ou suspeita da doença estavam internadas no Sistema Único de Saúde (SUS) mineiro.









Há duas semanas, o sistema público de Minas Gerais tinha 1.477 pacientes hospitalizados com a COVID-19 ou suspeita da doença . São 504 pessoas a menos que o número mais recente divulgado pela SES. A crescente demanda por internações desperta preocupação nas autoridades, especialmente por conta da possibilidade de colapso no hospitais. No domingo, 89,62% das 2.964 UTIs e 71,85% dos 12.928 leitos clínicos do SUS mineiro estavam ocupados, se consideradas todas as enfermidades.





O iminente colapso na estrutura de saúde convencional fez o governo estadual construir o Hospital de Campanha, que terá capacidade para 180 UTIs, 740 leitos de enfermaria e 28 de estabilização . A estrutura está pronta desde abril , mas ainda não há prazo definido para que comece a receber pacientes. Atualmente, está em vigor o processo de seleção da Organização Social (OS) que será responsável por gerir o equipamento. A previsão é que a escolha seja feita até 16 de julho - curiosamente, um dia após a data prevista pela SES para o pico da pandemia em Minas. Se quiser inaugurar a obra antes, a administração pública poderá determinar um gestor “interino”.





Internações





Na última quinta-feira, o governo estadual publicou um relatório em que detalha o atendimento de pacientes com coronavírus no sistema público de saúde. No documento, que leva os nomes do governador Romeu Zema (Novo) e do secretário de Saúde Carlos Eduardo Amaral, a SES admite que “leitos de UTI sempre foram um gargalo em Minas Gerais e mesmo com o aumento do quantitativo de leitos, tem-se altas taxas de ocupação”.