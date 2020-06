Minas tem quase 1,5 mil pacientes com COVID-19 internados na rede pública

Quase 1,5 mil leitos públicos em Minas estão ocupados por pacientes com COVID-19 (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) do novo coronavírus por Minas Gerais nas últimas semanas, o sistema de saúde estadual sente o aumento da demanda por hospitalizações. De acordo com dados da tarde desta segunda-feira (15), quase 1,5 mil pacientes com COVID-19 estão internados na rede hospitalar pública mineira. Em meio ao avanço acelerado nas últimas semanas, o sistema de saúde estadual sente o aumento da demanda por hospitalizações. De acordo com dados da tarde desta segunda-feira (15),estão internados na rede hospitalar pública mineira.





16:57 - 15/06/2020 Minas tem 45 mortes por SRAG indeterminada a cada 10 por COVID-19 Secretaria de Estado de Saúde (SES) e compiladas pelo Estado de Minas, são 1.477 pessoas hospitalizadas com a doença. Deste total, 365 ocupam Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), utilizadas nos casos mais graves. Outras 1.112 estão em leitos clínicos. Os números de internações são atualizados diariamente em plataforma online. Segundo as informações disponibilizadas pelae compiladas pelo, são. Deste total, 365 ocupam Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), utilizadas nos casos mais graves. Outras 1.112 estão em leitos clínicos. Os números de internações são atualizados diariamente em plataforma online.





A macrorregião de saúde Centro é a que mais tem internações por COVID-19: 97 em UTIs e 736 em leitos clínicos. A área engloba, por exemplo, Belo Horizonte e as demais cidades da Região Metropolitana.





Das 14 macrorregiões de saúde do estado, três não possuem, atualmente, UTIs disponíveis: Vale do Aço, Triângulo do Norte e Nordeste. As regionais Centro e Triângulo do Norte não dispõem de vagas em leitos clínicos, ainda segundo dados da SES.