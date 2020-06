COVID-19: aumento exponencial em Minas está só no início, admite governo

Governo admite que Minas está apenas no começo do aumento exponencial de casos de COVID-19 (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Minas Gerais está apenas no início do aumento exponencial de casos de COVID-19 e não consegue “achatar” a curva de novos infectados pelo coronavírus, que se propaga sem reduzir a velocidade. O alerta foi feito pelo próprio governo mineiro, em edição especial do "Boletim Epidemiológico e Assistencial da COVID-19" publicada nesta quarta-feira. e não consegue “achatar” a curva de novos infectados pelo coronavírus, que se propaga sem reduzir a velocidade. O alerta foi feito pelo próprio governo mineiro, em edição especial do "Boletim Epidemiológico e Assistencial da COVID-19" publicada nesta quarta-feira.





O documento leva os nomes do governador Romeu Zema (Novo) e do secretário de Estado da Saúde, Carlos Eduardo Amaral. No boletim, a administração estadual faz projeções da quantidade de novos casos da doença e detecta que “não é observado redução da velocidade da pandemia” em relação a estimativas anteriores.









Segundo a avaliação do governo, Minas Gerais “está no início do aumento exponencial no número de casos”. “Desta forma, sugere-se que o incremento de novos casos seja acompanhado diariamente e sejam intensificadas as orientações de prevenção”, dizem os responsáveis pela análise.





O ideal é que (o R0) fique entre 1 e 1,2”, disse o secretário. A escalada de casos tem chamado atenção das autoridades sanitárias. Nesta quarta-feira, Carlos Eduardo Amaral demonstrou publicamente a preocupação com o aumento no R0 (taxa de disseminação do vírus) no estado, que está em 1,42. Ou seja, cada dez pessoas infectadas transmitem a doença para pelo menos outras 14. “”, disse o secretário.





Pico





2.047 infectados. O número chega a 2.861 se a avaliação for feita com base na tendência do Brasil. A projeção mais recente publicada no documento foi feita em 27 de maio e estima a quantidade de novos casos de COVID-19 para o dia em que o estado atingir o pico da pandemia. Se o parâmetro utilizado for o comportamento da curva do vírus em Minas Gerais, a previsão é que sejaminfectados. O número chega ase a avaliação for feita com base na tendência do Brasil.





Interiorização





9.981 foram registrados fora de Belo Horizonte. De acordo com os números oficiais, a COVID-19 já chegou a 465 das 853 cidades mineiras (54,5%), várias delas sem estrutura adequada para tratar pacientes. No boletim, o governo do estado também demonstra preocupação com o processo acelerado de interiorização do vírus. Dos 12.010 casos confirmados da doença até essa quarta-feira . De acordo com os números oficiais, a COVID-19 já chegou a 465 das 853 cidades mineiras (54,5%), várias delas sem estrutura adequada para tratar pacientes.





velocidade de propagação da doença no interior. Nesta terça-feira, o Estado de Minas publicou que, em maio, Além da chegada do vírus a mais municípios, preocupa também a. Nesta terça-feira, opublicou que, em maio, o coronavírus se disseminou quase três vezes mais fora de BH do que na capital





“Para além da evolução diária dos casos confirmados, é preciso também acompanhar o processo de ‘interiorização’ e ‘popularização’ da pandemia”, lê-se no documento, que tem, inclusive, uma comparação com São Paulo, estado brasileiro mais atingido pela doença.





“Acredita-se que ao alcançar o interior e os aglomerados o número de casos irá aumentar consideravelmente, assim como observado em São Paulo. A interiorização pode ser mensurada considerando o incremento de casos confirmados ou notificados nos municípios/microrregiões que não são polo de Micro/Macro ou de menor densidade populacional”, diz o boletim.